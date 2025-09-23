App herunterladen
Für mehr BTC Bitcoin-Treasury zum Quadrat: Strive schluckt Semler Scientific

Der Assetmanager Strive kauft Semler Scientific. Gemeinsam könnten es die beiden Bitcoin-Treasuries bald auf über 10.000 Bitcoin bringen.

 | Der Merger dürfte die Kaufgeschwindigkeit der beiden Unternehmen deutlich erhöhen
  • Das 2022 von Vivek Ramaswamy gegründete Unternehmen Strive hat am Montag die Übernahme der Bitcoin-Treasury Semler Scientific bekannt gegeben. Der Deal hat ein Volumen von rund 1,34 Milliarden US-Dollar und wird vollständig in Aktien abgewickelt.
  • Die beiden Bitcoin-Treasury-Unternehmen schließen sich zusammen, um noch effizienter weitere Bitcoin in ihre Bilanz aufzunehmen. Nach Daten von bitcointreasuries.net hält Semler Scientific derzeit 5.021 BTC.
  • Im Zuge der Transaktion kündigte Strive an, 5.816 Bitcoin im Wert von etwa 675 Millionen US-Dollar zu erwerben. Damit werden beide Unternehmen künftig über 10.900 Bitcoin verfügen.
  • Semler Scientific notiert auf Tagessicht 10,4 Prozent im Plus, die Strive-Aktie hingegen wertet um 0,25 Prozent ab.
  • Bitcoin-Treasury-Unternehmen nehmen immer größere Mengen BTC vom Markt, der CIO von Bitwise erwartet sogar Verdopplung der Treasuries im kommenden Jahr.
