Neuer Shootingstar im DeFi-Sektor Aster sprengt Rekorde: Mehr Einnahmen als Tether, 2.000 Prozent Kursplus

93,5 Millionen Einnahmen, 185 Milliarden Volumen: Aster überholt Tether und der Kurs schießt in einem Monat 2.000 Prozent nach oben.

Giacomo Maihofer
Ein Smartphone mit dem Binance-Logo wird vor einem Bildschirm mit Krypto-Kurs-Charts und Candlestick-Grafiken gezeigt, die neue Rekorde erreichen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Aster gilt als größter Konkurrent zu Hyperliquid, mit Unterstützung von Binance
  • Laut Daten von DeFiLlama erwirtschaftete die dezentrale Krypto-Börse Aster in den letzten 24 Stunden mehr Einnahmen als die Stablecoin-Giganten Tether und Circle. Mit rund 93,5 Millionen US-Dollar an Gebühreneinnahmen in der vergangenen Woche liegt Aster bereits deutlich vor Konkurrent Hyperliquid (26,1 Millionen), nur Tether konnte mit 154,5 Millionen noch mehr generieren.
  • Auch beim Handelsvolumen setzt Aster neue Maßstäbe: Über die letzten sieben Tage wurden rund 185 Milliarden US-Dollar in Perpetuals gehandelt – mehr als das Doppelte von Hyperliquid. Hinter dem Projekt steht Binance-Gründer Changpeng Zhao, der Aster als direkten Konkurrenten zu Binance selbst einordnet, auch wenn die Börse auf der BNB Chain läuft und so das Ökosystem stärken könnte.
Das Liniendiagramm zeigt einen stetigen Anstieg, einen Spitzenwert und einen leichten Rückgang der Aster-Werte vom 18. bis 29. September, wobei die Werte zwischen 0,0 und 2,0 liegen.
Der Kurschart von Aster seit Launch | Coinmarketcap
  • Spekulationen um ein mögliches Token-Buyback treiben die Euphorie zusätzlich an: Ein Rückkauf aus dem Markt würde Knappheit schaffen und könnte den Kurs weiter befeuern, nachdem der ASTER-Token bereits um 2.000 Prozent im letzten Monat gestiegen ist.
  • Aster hat sich in kürzester Zeit zu einem der heißesten Projekte im DeFi-Sektor entwickelt. Die von Ex-Binance-Mitarbeitern aufgebaute DEX setzt auf die Infrastruktur der BNB Chain und zieht durch hohe Liquidität, aggressive Expansion und die Nähe zu Binance-Gründer Changpeng Zhao massenhaft Trader an.
