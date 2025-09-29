- Laut Daten von DeFiLlama erwirtschaftete die dezentrale Krypto-Börse Aster in den letzten 24 Stunden mehr Einnahmen als die Stablecoin-Giganten Tether und Circle. Mit rund 93,5 Millionen US-Dollar an Gebühreneinnahmen in der vergangenen Woche liegt Aster bereits deutlich vor Konkurrent Hyperliquid (26,1 Millionen), nur Tether konnte mit 154,5 Millionen noch mehr generieren.
- Auch beim Handelsvolumen setzt Aster neue Maßstäbe: Über die letzten sieben Tage wurden rund 185 Milliarden US-Dollar in Perpetuals gehandelt – mehr als das Doppelte von Hyperliquid. Hinter dem Projekt steht Binance-Gründer Changpeng Zhao, der Aster als direkten Konkurrenten zu Binance selbst einordnet, auch wenn die Börse auf der BNB Chain läuft und so das Ökosystem stärken könnte.
- Spekulationen um ein mögliches Token-Buyback treiben die Euphorie zusätzlich an: Ein Rückkauf aus dem Markt würde Knappheit schaffen und könnte den Kurs weiter befeuern, nachdem der ASTER-Token bereits um 2.000 Prozent im letzten Monat gestiegen ist.
- Aster hat sich in kürzester Zeit zu einem der heißesten Projekte im DeFi-Sektor entwickelt. Die von Ex-Binance-Mitarbeitern aufgebaute DEX setzt auf die Infrastruktur der BNB Chain und zieht durch hohe Liquidität, aggressive Expansion und die Nähe zu Binance-Gründer Changpeng Zhao massenhaft Trader an.
