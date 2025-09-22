- “Ich muss meine Anzahlung für den neuen Rari 849 Testarossa leisten”, schreibt Arthur Hayes in einem X-Beitrag. Der italienische Sportwagen kostet rund 540.000 US-Dollar.
- Dafür hat der BitMEX-Gründer sein HYPE-Portfolio geräumt.
- Onchain-Daten von Lookonchain zeigen, dass Hayes rund 823.000 US-Dollar Gewinn aus dem Verkauf seiner 96.628 HYPE realisiert hatte – ein Plus von 19,2 Prozent.
- Noch im August prognostizierte Hayes auf der WebX-Konferenz in Tokio einen Kursanstieg des HYPE-Tokens um das 126-Fache.
- HYPE ist der native Token der dezentralen Derivatebörse Hyperliquid.
- Aktuell notiert der Kurs bei 49 US-Dollar, ein Rückgang von acht Prozent auf 24-Stunden-Sicht – seit dem Launch im November 2024 aber immer noch ein Plus von 660 Prozent.
- Warum der Kurs momentan auf der Kippe steht, lest hier in dieser HYPE-Analyse.
Empfohlenes Video
Das große Bitcoin-Paradox: 1 Mio. in Sicht – aber nicht für jeden? | Arthur Hayes exklusiv
Quelle
Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+