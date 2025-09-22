App herunterladen
Kurs stürzt ein Arthur Hayes verkauft HYPE im Wert von 5 Millionen USD – für neuen Ferrari

Ein Monat nach seiner bullishen Preisprognose hat BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes seinen Hyperliquid-Bestand verkauft. Der Grund: ein neuer Ferrari.

Dominic Döllel
Beitragsbild: picture alliance

 | Der Ferrari beschleunigt in 2,35 Sekunden von null auf 100 km/h
  • “Ich muss meine Anzahlung für den neuen Rari 849 Testarossa leisten”, schreibt Arthur Hayes in einem X-Beitrag. Der italienische Sportwagen kostet rund 540.000 US-Dollar.
  • Dafür hat der BitMEX-Gründer sein HYPE-Portfolio geräumt.
  • Onchain-Daten von Lookonchain zeigen, dass Hayes rund 823.000 US-Dollar Gewinn aus dem Verkauf seiner 96.628 HYPE realisiert hatte – ein Plus von 19,2 Prozent.
  • Noch im August prognostizierte Hayes auf der WebX-Konferenz in Tokio einen Kursanstieg des HYPE-Tokens um das 126-Fache.
  • HYPE ist der native Token der dezentralen Derivatebörse Hyperliquid.
  • Aktuell notiert der Kurs bei 49 US-Dollar, ein Rückgang von acht Prozent auf 24-Stunden-Sicht – seit dem Launch im November 2024 aber immer noch ein Plus von 660 Prozent.
  • Warum der Kurs momentan auf der Kippe steht, lest hier in dieser HYPE-Analyse.
