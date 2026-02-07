Mitten im Krypto-Abverkauf trennt sich Ark Invest von Coinbase-Anteilen. Kurz zuvor baute die Investmentgesellschaft von Cathie Wood ihre Position noch aus.

Ark Invest hat sich im Zuge der jüngsten Turbulenzen am Krypto-Markt von einem Teil seiner Coinbase-Beteiligung getrennt. Die Investmentgesellschaft von Cathie Wood verkaufte am Donnerstag insgesamt 119.236 Aktien der US-Krypto-Börse Coinbase im Gegenwert von mehr als 19 Millionen US-Dollar. Der Verkauf erfolgte nur wenige Tage, nachdem Ark Invest seine Position noch ausgebaut hatte.

Der Verkauf fiel in eine stressreiche Phase am Krypto-Markt. Bitcoin fiel im Wochenverlauf von 78.000 US-Dollar auf zeitweise unter 63.000 US-Dollar. Der Aktienkurs von Coinbase sank im Zuge dessen auf den niedrigsten Stand seit März des Vorjahres.

Trotz des Verkaufs bleibt Coinbase eine der größten Positionen von Ark Invest. Über verschiedene ETFs hinweg hält das Unternehmen weiterhin Anteile im Wert von rund 425 Millionen US-Dollar und führt Coinbase damit als siebtgrößtes Investment.

Parallel stockte Ark Invest andere Krypto-nahe Engagements auf. So erwarb das Unternehmen mehr als 716.000 Aktien der Krypto-Börse Bullish im Wert von rund 19 Millionen US-Dollar. Insgesamt beläuft sich die Beteiligung an Bullish nun auf etwa 138 Millionen US-Dollar. Zudem erhöhte Ark Invest seine Position bei Brera Holdings, einem Solana-Treasury- und Infrastrukturunternehmen.

Die Kurse am Krypto-Markt legen nach den massiven Verwerfungen der vergangenen Tage wieder leicht zu. Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt auf Tagessicht knapp drei Prozent im Plus. Die Lage bleibt jedoch angespannt: Während Bitcoin mit der 70.000er Marke ringt, fiel das Sentiment auf ein historisches Tief.

