- Während der breite Krypto-Markt zweistellige Verluste verzeichnet, demonstriert Ark Invest Überzeugung. Laut aktuellen Handelsunterlagen investierte der Vermögensverwalter am Montag insgesamt 9,4 Millionen US-Dollar in Anteile von Circle.
- Neben Circle standen weitere Krypto-Werte auf dem Einkaufszettel. Ark Invest sicherte sich Anteile an der Ethereum-Treasury-Firma Bitmine im Wert von 6,25 Millionen US-Dollar sowie Anteile an der Krypto-Börse Bullish für 6 Millionen US-Dollar.
- Kleinere Positionen wurden bei Block Inc. (1,9 Millionen US-Dollar) und Coinbase (1,25 Millionen US-Dollar) aufgebaut.
- Der Zeitpunkt der Zukäufe ist markant antizyklisch gewählt. Circle schloss am Montag mit einem Minus von 7,9 Prozent bei 58,86 US-Dollar und verlor in den letzten sechs Monaten rund 65 Prozent an Wert. Auch Bitmine (minus 9 Prozent) und Bullish (minus 4,7 Prozent) notierten deutlich tiefer. Coinbase verzeichnete einen Rückgang von 3,5 Prozent.
- Diese Korrekturen bei Krypto-Aktien spiegeln den allgemeinen Markttrend wider. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung notiert Bitcoin bei 78.641 US-Dollar, ein Wochenminus von 10,9 Prozent. Ether traf es mit einem Verlust von 20 Prozent auf 2.331 US-Dollar noch härter.
- Cathie Wood lieferte auf der Plattform X eine makroökonomische Einordnung für ihren Optimismus. Sie wies darauf hin, dass die aktuelle Rallye beim Goldpreis ein Vorbote für Bitcoin sein könnte.
- “Der Goldpreis hat die letzten zwei signifikanten Bullen-Bewegungen beim Bitcoin-Preis in den letzten zwei großen Zyklen angeführt“, so Wood. Die Korrelation zwischen beiden Assets liege seit Anfang 2020 bei 0,14.
