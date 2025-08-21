- Christopher Waller, einer der aktuell sechs Gouverneure der US-Notenbank, erklärte seinen Kollegen und dem privaten Bankensektor, dass man vor Krypto-Zahlungen und dem DeFi-Sektor “keine Angst” haben müsse, obwohl sie außerhalb des traditionellen Bankensystems stattfinden.
- “Es gibt nichts Beängstigendes daran, nur weil es in der dezentralisierten Finanz- oder DeFi-Welt vorkommt – es handelt sich einfach um eine neue Technologie, um Objekte zu übertragen und Transaktionen aufzuzeichnen”, sagte er während einer Rede auf dem Wyoming Blockchain Symposium 2025 am Mittwoch.
- Die Nutzung innovativer Technologien zum Aufbau neuer Zahlungsdienste sei keine “neue Geschichte”, sagte Waller. Politische Entscheidungsträger und den privaten Bankensektor forderte er auf, gemeinsam an der Infrastruktur für Krypto-Zahlungen zu arbeiten.
- “Es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste, wenn man über die Verwendung von Smart Contracts, Tokenisierung oder verteilten Ledgern bei alltäglichen Transaktionen nachdenkt”, erklärte der 66-Jährige.
- Wallers Pro-Krypto-Ansichten könnten bald mehr Gewicht haben. Er wird nämlich als Spitzenkandidat für die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender gehandelt.
- Die regulatorische Lockerung für die Krypto-Branche macht sich derzeit in allen Ecken des Markts bemerkbar. So erklärte US-Senatorin Cynthia Lummis über ihr neues Krypto-Gesetz: “Es wird 2026 in Kraft treten”.
- SEC-Chef Paul Atkins sagte zudem kürzlich, dass nur eine “sehr kleine Anzahl von Token” Wertpapiere nach dem US-Wertpapiergesetz seien. Ripple-Anhänger drängen daher aktuell auf einen XRP-ETF.
