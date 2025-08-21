App herunterladen
BTC-ECHO
Waller in Jackson Hole Anwärter auf Powell-Nachfolge erklärt Bankern: “Vor DeFi muss man keine Angst haben”

Der als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell gehandelte Fed-Gouverneur Christopher Waller erklärt in Jackson Hole, dass man sich vor Krypto nicht fürchten muss.

Johannes Dexl
Zwei Männer sitzen auf der BOK Conference 2025 auf einer Bühne, zwischen ihnen ist das Event-Branding und eine Anzeige mit der Aufschrift Chang Yong Rhee zu sehen, und diskutieren über DeFi und die Auswirkungen auf die traditionellen Rollen von Bankern.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Christopher Waller (rechts) auf einer Konferenz der Bank of Korea in Seoul
  • Christopher Waller, einer der aktuell sechs Gouverneure der US-Notenbank, erklärte seinen Kollegen und dem privaten Bankensektor, dass man vor Krypto-Zahlungen und dem DeFi-Sektor “keine Angst” haben müsse, obwohl sie außerhalb des traditionellen Bankensystems stattfinden.
  • “Es gibt nichts Beängstigendes daran, nur weil es in der dezentralisierten Finanz- oder DeFi-Welt vorkommt – es handelt sich einfach um eine neue Technologie, um Objekte zu übertragen und Transaktionen aufzuzeichnen”, sagte er während einer Rede auf dem Wyoming Blockchain Symposium 2025 am Mittwoch.
  • Die Nutzung innovativer Technologien zum Aufbau neuer Zahlungsdienste sei keine “neue Geschichte”, sagte Waller. Politische Entscheidungsträger und den privaten Bankensektor forderte er auf, gemeinsam an der Infrastruktur für Krypto-Zahlungen zu arbeiten.
  • “Es gibt nichts, wovor man Angst haben müsste, wenn man über die Verwendung von Smart Contracts, Tokenisierung oder verteilten Ledgern bei alltäglichen Transaktionen nachdenkt”, erklärte der 66-Jährige.
  • Wallers Pro-Krypto-Ansichten könnten bald mehr Gewicht haben. Er wird nämlich als Spitzenkandidat für die Nachfolge von Jerome Powell als Fed-Vorsitzender gehandelt.
  • Die regulatorische Lockerung für die Krypto-Branche macht sich derzeit in allen Ecken des Markts bemerkbar. So erklärte US-Senatorin Cynthia Lummis über ihr neues Krypto-Gesetz: “Es wird 2026 in Kraft treten”.
  • SEC-Chef Paul Atkins sagte zudem kürzlich, dass nur eine “sehr kleine Anzahl von Token” Wertpapiere nach dem US-Wertpapiergesetz seien. Ripple-Anhänger drängen daher aktuell auf einen XRP-ETF.
  • Während des Krypto-Bullruns Kursgewinne machen ist keine Kunst, doch dieser Fehler kostet dich deinen Profit.
Quelle

Rede von Governor Waller

