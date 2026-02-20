Der Markt sendet nach dem starken Sell-off erste Erholungssignale. On-Chain-Daten offenbaren nun, wo kluge Investoren massiv Kapital umschichten könnten.

Altcoins schlagen Bitcoin: Analysten halten Trendwende für möglich

Altcoins schlagen Bitcoin: Analysten halten Trendwende für möglich

Nach dem harten Sell-off seit Mitte Januar konsolidiert der Krypto-Markt nun seit zwei Wochen. Die große Frage: Ist das eine Bodenbildung oder nur eine Pause vor dem nächsten Rückgang?

Analysten von Swissblock liefern ein erstes positives Signal: Der Negative Alts Impulse ist auf ein Mehrmonatsminimum gefallen. Historisch markiert dieses Niveau häufig den Übergang von Verkaufsdruck zu akkumulativer Marktstruktur.

Noch befindet sich Swissblock aber in einer abwartenden Haltung. Erst wenn der Positive Alts Impulse die 25-Prozent-Schwelle überschreitet, rechnen die Analysten mit einer überzeugenden Aufwärtsbewegung.

Parallel dazu nähert sich der BTC-Altcoin-Zyklus von Swissblock dem sogenannten Altcoin-Territorium. Historisch signalisiert dieser Bereich mittelfristige Marktverschiebungen zugunsten von Altcoins.

Altcoins zeigen im Verborgenen bereits Stärke | Quelle: x.com/altcoinvector

Eine Analyse von Alphractal bestätigt die Bewegung. Der Altcoin Season Index zeigt, dass 15 von 55 untersuchten Kryptos Bitcoin in den letzten 60 Tagen outperformt haben. Alphractals Alt-Season-Index hat damit die sogenannte “Bitcoin-Season-Zone” hinter sich gelassen und zeigt einen Aufwärtstrend.

Altcoins auf dem Weg in die “Altseason-Zone” | Quelle: x.com/Alphractal

Gleichzeitig warnt CryptoRank vor der mangelnden Qualität vieler Rallyes am Krypto-Markt: Die Februar-Pumps bei UNI, ZRO, BERA und H haben sich demnach vollständig aufgelöst.

UNI reagierte auf BlackRock-Investmentnews, ZRO auf eine eigene Blockchain-Ankündigung, BERA und H erlebten koordiniert wirkende Kursanstiege kurz vor Token-Unlocks, so die Analyse.

Alle Gewinne sind inzwischen weg, teilweise notieren die Assets tiefer als vor dem Pump.

Das Gesamtbild bleibt demnach gemischt. Der Markt sendet frühe Rotationssignale, zeigt sich aber fragil. Für eine nachhaltige Altcoin Season reicht es daher noch nicht, aber Anleger sollten ein Auge auf weitere Bewegungen werfen, um sich früh zu positionieren.

War das also der Boden? Registriere dich jetzt bei Kraken und erhalte einen Willkommensbonus von 30€ in BTC. Nur für kurze Zeit!

Empfohlenes Video Seltenes Bitcoin-Signal: Das übersehen gerade fast alle

Uniswap (UNI) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Uniswap (UNI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Uniswap (UNI) kaufen Leitfaden