BlackRock listet seinen Geldmarktfonds BUIDL auf Uniswap. Der Kurs der Kryptowährung legt deutlich zu.

Traditionelle Finanzwelt und DeFi rücken etwas näher aneinander: BlackRock integriert seinen tokenisierten Geldmarktfonds BUIDL in die Handelsinfrastruktur von UniswapX. Das gaben Uniswap Labs und der Tokenisierungsspezialist Securitize in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 2024 gestartete BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund kommt nach Unternehmensangaben auf ein Volumen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Der Fonds investiert gezielt in kurzfristige US-Staatsanleihen, Repogeschäfte und Cash-Äquivalente. Künftig können zugelassene Marktteilnehmer Fondsanteile direkt über UniswapX handeln, die Abwicklung läuft automatisiert über Smart Contracts. Zugang erhalten ausschließlich institutionelle Investoren.

BlackRock teilte zudem mit, ein Investment im Uniswap-Ökosystem getätigt zu haben. Angaben zur Höhe wurden nicht gemacht. Bereits zuvor war der Erwerb einer nicht näher bestimmten Menge des Governance-Tokens UNI bekannt geworden.

Robert Mitchnick, Global Head of Digital Assets bei BlackRock, erklärte: “Die Integration von BUIDL in UniswapX stellt einen wichtigen Schritt für die Interoperabilität tokenisierter US-Dollar-Renditefonds mit Stablecoins dar”. Uniswap-Gründer Hayden Adams ergänzte: “Die Integration von BUIDL auf UniswapX mit BlackRock und Securitize schafft effizientere Märkte, bessere Liquidität und schnellere Abwicklung”.

Uniswap reagiert mit einem kräftigen Kursplus auf die Mitteilung. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der UNI-Kurs bei 3,68 US-Dollar mit einem Plus von rund neun Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Im Vergleich zum Vormonat liegt der Token jedoch 30 Prozent im Minus.

