App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.94 T $
Bitcoin-Kurs110,815.00 $0.57%
Ethereum-Kurs4,590.66 $3.81%
XRP-Kurs3.01 $3.55%
Cardano-Kurs0.860242 $2.46%
Solana-Kurs203.95 $8.57%
Dogecoin-Kurs0.220217 $4.59%
BNB-Kurs857.76 $1.77%
Polkadot-Kurs3.87 $2.21%
IOTA-Kurs0.194929 $2.38%
Official Trump-Kurs8.42 $1.84%
TRON-Kurs0.349067 $0.93%
Stellar-Kurs0.385865 $-0.32%

Stromrechnung: 1.300 Euro  Airbnb-Gäste betreiben heimliche Krypto-Mining-Farm

Eine Airbnb-Vermieterin meldete ungewöhnlich hohe Stromkosten. Die Gäste haben scheinbar Krypto-Mining betrieben.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs110,815.00 $0.57 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme eines Krypto-Stromzählers, der hinter einer transparenten Abdeckung den Wert 385359 Kilowattstunden (kWh) anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | In Deutschland wäre die Stromrechnung für Krypto-Mining noch höher
  • Eine Airbnb-Vermieterin aus den Vereinigten Staaten hat auf TikTok über ungewöhnlich hohe Stromkosten aufgrund von Krypto-Mining in ihrer Unterkunft berichtet.
  • Den Angaben zufolge nutzten Mieter während ihres Aufenthalts zehn Rechner, die sie beim Auszug wieder abbauten und einpackten. Kameras im Inneren des Hauses waren nicht vorhanden, jedoch zeichneten Außenkameras die Mitnahme der Computer auf.
  • Die Vermieterin stellte bei der nächsten Abrechnung eine Stromrechnung in Höhe von 1.500 US-Dollar, umgerechnet rund 1.300 Euro, fest.
  • Ein zusätzlicher Kostenfaktor war, laut Aussage der Vermieterin, die Nutzung einer vor Ort verfügbaren Ladestation für Elektrofahrzeuge.
  • Die hohen Stromkosten wollte sie nicht akzeptieren und reichte eine Beschwerde ein. Am Ende mussten die Mieter die Rechnung übernehmen.
  • Als Konsequenz hat die Gastgeberin ihre Hausregeln angepasst.
  • Künftig ist sowohl das Betreiben einer Ladestation für E-Autos als auch das Schürfen von Kryptowährungen während eines Aufenthalts in ihrer Unterkunft untersagt.
  • Welche Kryptowährung die Airbnb-Gäste “geschürft” haben, ist unklar.
  • In Deutschland lohnt sich Krypto-Mining mit handelsüblichen Rechnern kaum, da die hohen Strompreise mögliche Erträge deutlich übersteigen. Rentabel ist das Schürfen in der Regel nur mit speziell entwickelter Mining-Hardware und in Ländern mit niedrigeren Energiekosten.
  • Allerdings kann man in Deutschland Bitcoin-Lotterie-Mining betreiben, mit dem sogenannten Nerdminer: Nur für kurze Zeit erhältst du beim Abschluss eines BTC-ECHO Plus+ Jahresabos einen Nerdminer im Wert von 69,00 € gratis dazu.
Eine Person hält ein Smartphone in der Hand, auf dem ein Nachrichtenartikel neben einem kleinen digitalen Bitcoin-Mining-Gerät angezeigt wird. Der Text wirbt für ein kostenloses Krypto-Mining-Angebot für ein Plus+-Jahresabonnement.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quelle

Du möchtest die besten Mining-Anbieter vergleichen?
Wir zeigen dir in unserem BTC-ECHO-Vergleichsportal die besten Mining-Möglichkeiten.
Zum Vergleich

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Verschiedene physische Krypto-Münzen, die verschiedene Kryptowährungen repräsentieren, darunter Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero und Dogecoin, sind auf einer flachen Oberfläche verstreut.
Drei Krypto-Musterportfolios100.000 Euro in Krypto investieren – diese Coins brauchst du
Goldene Bitcoin-Münze vor rotem Hintergrund als Symbol für Kursverluste
Bitcoin aktuellIst der Bitcoin Bullrun jetzt vorbei?
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen anderen Münzen. Im unscharfen Hintergrund sind eine rote, abwärts gerichtete Kurve und US-Dollar-Symbole zu erkennen.
KursanalyseBitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor
Cronos
0.223621 $
39.76%
Story
6.10 $
9.05%
Jito Staked SOL
250.02 $
8.60%
Solana
203.95 $
8.57%
Binance Staked SOL
218.21 $
8.47%
Hyperliquid
48.92 $
8.40%
Kinetiq Staked HYPE
49.06 $
8.27%
Jupiter
0.492581 $
6.69%
Chainlink
24.46 $
6.59%
Sky
0.066249 $
6.26%
Ethena
0.615206 $
-2.54%
XDC Network
0.078288 $
-2.29%
Arbitrum
0.515744 $
-1.87%
Flare
0.022149 $
-0.84%
LEO Token
9.55 $
-0.39%
Aave
328.21 $
-0.34%
Stellar
0.385865 $
-0.32%
Fasttoken
4.54 $
-0.26%
Gate
16.91 $
-0.24%
Algorand
0.252148 $
-0.20%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren