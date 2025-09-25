App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.01 T $
Bitcoin-Kurs111,650.00 $-1.33%
Ethereum-Kurs4,005.02 $-4.10%
XRP-Kurs2.85 $-0.95%
Cardano-Kurs0.791120 $-3.67%
Solana-Kurs201.01 $-5.22%
Dogecoin-Kurs0.231998 $-4.59%
BNB-Kurs993.73 $-2.26%
Polkadot-Kurs3.95 $-2.70%
IOTA-Kurs0.165434 $-4.34%
Official Trump-Kurs7.58 $-1.89%
TRON-Kurs0.332595 $-1.64%
Stellar-Kurs0.362097 $-1.86%

6.162 BTC Strategy schickt Bitcoin Wert von 700 Millionen US-Dollar an Coinbase

Während andere Unternehmen erst ihre Bitcoin-Strategie entwickeln, festigt Strategy seine Rolle als größter BTC-Hodler – mit einer Verwahrstruktur bei Coinbase.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs111,650.00 $-1.33 %
Bitcoin kaufen
Michael Saylor spricht auf einer Bitcoin-Konferenz.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Michael Saylor hält mit seinem Unternehmen so viele Bitcoin wie kein zweites
  • Strategy (ehemals MicroStrategy) hat jüngst eine größere Umstrukturierung seiner Bitcoin-Bestände vorgenommen. Nach Daten von Arkham verschob das Unternehmen insgesamt 6.162 Bitcoin in 30 Tranchen. Der Gesamtwert der Transaktionen belief sich zum Zeitpunkt der Transfers auf über 700 Millionen US-Dollar.
  • Die Coins stammten von verschiedenen internen Adressen, die in Blockchain-Trackern als “Strategy (Prev. MicroStrategy)” gekennzeichnet sind. Sie wurden gesammelt an Adressen überwiesen, die Coinbase Prime Custody zugeordnet werden.
  • Dieser Schritt deutet darauf hin, dass das Unternehmen seine Bestände weiter konsolidiert und in die Obhut des US-amerikanischen Verwahrers überführt.
  • Coinbase Prime Custody gilt als spezialisierte Verwahrungslösung für institutionelle Investoren und Unternehmen, die größere Mengen an digitalen Vermögenswerten absichern wollen. Der Custody-Dienstleister bietet unter anderem eine Trennung von Kundenbeständen, Mehrparteien-Autorisierungen sowie Versicherungsschutz.
  • Auch die BTC-Bestände der ETF-Emittenten BlackRock und Co. werden hier verwahrt.
  • Mit dem neusten BTC-Kauf sitzt Strategy insgesamt auf einem Gesamtbetrag von fast 640.000 BTC. Der Durchschnittspreis für alle BTC-Investitionen liegt bei 73.971 US-Dollar.
  • Michael Saylors Strategy ist zwar der größte börsennotierte BTC-Hodler, aber längst nicht mehr das einzige Bitcoin-Treasury-Unternehmen am globalen Finanzmarkt. Immer mehr Aktienfirmen entwickeln eine BTC-Strategie, darunter GameStop, Rumble, Twenty One, Nakamoto und auch der Fußballclub Paris Saint-Germain. Auch in Deutschland investiert ein Unternehmen im Rahmen der Finanzstrategie in Bitcoin: Wie ein deutsches Unternehmen Strategy nacheifert.
  • Warum Saylor die größte Gefahr für Bitcoin ist – zumindest glaubt das Prof. Co-Pierre Georg – hört ihr hier:
Empfohlenes Video
Warum Michael Saylor die größte Bedrohung für Bitcoin ist

Quelle

    Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

    Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
    Nahaufnahme von physischen Bitcoin-Münzen auf Euro-Banknoten, die die Beziehung zwischen Krypto und traditioneller Währung symbolisieren.
    Deutschlands attraktivste SteuerregelWie sicher bleibt die Jahreshaltefrist für Bitcoin und Krypto erhalten?
    Symbol von Base (Coinbase-Layer-2)
    Coinbase-DEX unter der LupeBase-Token in Sicht: Wird Aerodrome heimlich zum großen Gewinner?
    Eine goldene Solana-Münze ruht elegant auf einem farbenfrohen Hintergrund, der mit bunten Platinenmustern verziert ist.
    Milliardeninvestments, ETF-Hoffnung, UpgradesSolana vor der Kursexplosion? Was für eine starke Jahresendrallye spricht
    Monero
    299.26 $
    1.19%
    OKB
    181.89 $
    0.96%
    Figure Heloc
    0.999876 $
    0.31%
    USDT0
    1.00 $
    0.06%
    sUSDS
    1.07 $
    0.05%
    Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
    1.00 $
    0.03%
    USDtb
    1.00 $
    0.03%
    Polygon Bridged USDT (Polygon)
    1.00 $
    0.03%
    USD1
    0.999847 $
    0.02%
    USDS
    0.999734 $
    0.01%
    Story
    9.10 $
    -28.67%
    Aster
    1.99 $
    -12.50%
    Avalanche
    30.49 $
    -11.22%
    Pump.fun
    0.005350 $
    -10.60%
    Provenance Blockchain
    0.036743 $
    -10.21%
    Mantle
    1.62 $
    -8.80%
    Hyperliquid
    41.71 $
    -8.62%
    Kinetiq Staked HYPE
    41.47 $
    -8.51%
    MemeCore
    2.27 $
    -7.99%
    Cronos
    0.186307 $
    -7.17%
    Alle Kurse
    Das könnte dich auch interessieren