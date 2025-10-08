- On-Chain-Daten zeigen, dass 32.322 Bitcoin im Wert von rund 3,93 Milliarden US-Dollar aus Wallets verschoben wurden, die zwischen drei und fünf Jahren unberührt geblieben waren. Es handelt sich um eine der größten Bitcoin-Bewegungen des Jahres 2025. Solche Transfers gelten traditionell als Marktsignal. Sie können auf bevorstehende Gewinnmitnahmen oder schlicht auf Sicherheitsmaßnahmen langfristiger Halter hindeuten.
- Dieses Jahr bewegte ein anderer Wal nach 13 Jahren das erste Mal seine Bitcoin. Er hatte sie für 5.000 US-Dollar gekauft. Mittlerweile waren sie 50 Millionen US-Dollar wert. Ein anderer Großinvestor bewegte rund 1.000 Bitcoin nach rund elf Jahren im Wert von 116 Millionen US-Dollar.
- In der Krypto-Szene gelten sogenannte Wale als Marktmächte: Darunter versteht man Investoren oder Institutionen, die Tausende Bitcoin besitzen und mit einer einzigen Transaktion ganze Preistrends beeinflussen können. Ihre Wallets sind oft über Jahre inaktiv. Jede Bewegung wird daher als potenzielles Signal gedeutet.
- Unabhängig von kurzfristigen Kursentwicklungen zeigen diese On-Chain-Daten, wie sich Besitzstrukturen im Bitcoin-Netzwerk verändern. Während ein Teil der Coins weiter ruht, werden andere Bestände in neue Wallets überführt oder konsolidiert. Für die Analyse der Marktdynamik bleibt die Beobachtung solcher Transfers ein wichtiges Werkzeug – nicht als Prognose, sondern als Einblick in das Verhalten derjenigen, die den Markt seit Jahren prägen.
