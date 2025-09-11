- Eine seit November 2012 inaktive Bitcoin Wallet mit 444,81 BTC im Wert von rund 50,7 Millionen US-Dollar hat erstmals wieder Transaktionen durchgeführt. Das geht aus Daten vom BTC-Mempool hervor.
- Am Donnerstagmorgen um 11:27 UTC wurden 137 BTC im Wert von etwa 15,6 Millionen US-Dollar versendet. Davon gingen rund 132 BTC an eine neue Adresse, während 5 BTC auf eine Kraken-Einzahlungsadresse transferiert wurden, was auf einen möglichen Verkauf hindeutet.
- Als die Coins zuletzt bewegt wurden, lag der Bitcoin-Preis bei lediglich 12,22 US-Dollar. Heute notiert er bei etwa 114.000 US-Dollar, was einer Wertsteigerung um das 9.300-Fache entspricht. Im ursprünglichen “1Q397”-Wallet verblieben nach der Transaktion noch 307,79 BTC, die aktuell rund 35,1 Millionen US-Dollar wert sind.
- In den vergangenen Monaten sind immer mehr alte Satoshi-Ära-Wallets wieder aktiv geworden. So bewegte Galaxy Digital im Juli über 80.000 BTC im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar für einen langjährigen Investor, während ein anderer Wal Milliardenbeträge von Bitcoin in Ethereum umschichtete.
