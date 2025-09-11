App herunterladen
Für 12 US-Dollar gekauft Bitcoin-Wal erwacht nach 13 Jahren – 15 Millionen US-Dollar bewegt

Nach fast 13 Jahren bewegt ein Bitcoin-Wal wieder seine Coins. Aus einst 5.000 US-Dollar sind inzwischen über 50 Millionen US-Dollar geworden.

Giacomo Maihofer
Bitcoin-Kurs114,526.00 $0.63 %
Wal

Beitragsbild: Shutterstock

 | Von Zeit zu Zeit verkaufen Bitcoiner der ersten Stunde ihre Bestände
  • Eine seit November 2012 inaktive Bitcoin Wallet mit 444,81 BTC im Wert von rund 50,7 Millionen US-Dollar hat erstmals wieder Transaktionen durchgeführt. Das geht aus Daten vom BTC-Mempool hervor.
  • Am Donnerstagmorgen um 11:27 UTC wurden 137 BTC im Wert von etwa 15,6 Millionen US-Dollar versendet. Davon gingen rund 132 BTC an eine neue Adresse, während 5 BTC auf eine Kraken-Einzahlungsadresse transferiert wurden, was auf einen möglichen Verkauf hindeutet.
  • Als die Coins zuletzt bewegt wurden, lag der Bitcoin-Preis bei lediglich 12,22 US-Dollar. Heute notiert er bei etwa 114.000 US-Dollar, was einer Wertsteigerung um das 9.300-Fache entspricht. Im ursprünglichen “1Q397”-Wallet verblieben nach der Transaktion noch 307,79 BTC, die aktuell rund 35,1 Millionen US-Dollar wert sind.
  • In den vergangenen Monaten sind immer mehr alte Satoshi-Ära-Wallets wieder aktiv geworden. So bewegte Galaxy Digital im Juli über 80.000 BTC im Wert von mehr als 9 Milliarden US-Dollar für einen langjährigen Investor, während ein anderer Wal Milliardenbeträge von Bitcoin in Ethereum umschichtete.
    Kann Dogecoin jetzt Bitcoin & Altcoins pushen?

    Quelle

    Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
    In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
    Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

