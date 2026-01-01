- Der letzte Handelstag 2025 brachte Nettoabflüsse in Höhe von 348 Millionen US-Dollar für die US-amerikanischen Bitcoin Spot ETFs mit sich. Doch trotz eines vergleichsweise enttäuschenden vierten Quartals dürften BlackRock, Fidelity und Co. das hinter ihnen liegende Krypto-Jahr 2025 erneut als ein positives verbuchen.
- Sämtliche Krypto-ETFs sammelten in den vergangenen 365 Tagen rund 31,8 Milliarden US-Dollar ein, wobei der größte Anteil mit 21,4 Milliarden US-Dollar auf die Bitcoin-Indexfonds entfiel. Die Ethereum Spot ETFs erzielten Nettozuflüsse in Höhe von 9,6 Milliarden US-Dollar, gefolgt von den XRP Spot ETFs mit 1,17 Milliarden US-Dollar.
- Als größter Vermögensverwalter der Welt konnte BlackRock seinen ohnehin schon beachtliche Vorsprung gegenüber den anderen Bitcoin ETFs nochmals erheblich ausbauen. Der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) verzeichnete bei Jahresende Nettozuflüsse in Höhe von insgesamt 24,7 Milliarden US-Dollar – seit dem Handelsstart im Januar 2024 ist diese Summe fünfmal größer als die des zweitplatzieren Fidelity-Produktes.
- “Wenn man in einem schlechten Jahr 25 Milliarden US-Dollar erzielen kann, dann stellen Sie sich das Potenzial in einem guten Jahr vor”, erklärte Bloomberg-ETF-Experte Eric Balchunas unter Bezugnahme auf den 6-prozentigen Kursverlust der Krypto-Leitwährung. Ohne den IBIT gerechnet hätten die BTC-Fonds sogar Abflüsse in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar erlitten.
- Der Bitcoin ETF aus dem Hause BlackRock liegt trotz der erstaunlichen Goldrallye bei den Nettozuflüssen zudem klar vor dem eigenen Gold-Indexfonds, da der iShares Gold Trust (IAU) nur knapp 11 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen erreichte. Wie es im neuen Jahr weitergeht, lest ihr hier: “So werden die Krypto-ETFs 2026 den Markt verändern“.
