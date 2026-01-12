- Der Krypto-Markt hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord aufgestellt: Nie gab es mehr gescheiterte Token. Laut einem Coingecko-Bericht stellten mehr als 11,6 Millionen Kryptowährungen den Handel wieder ein. Damit erreichte die Zahl der Token-Ausfälle den höchsten jemals für ein Jahr gemessenen Wert. Besonders stark betroffen: der Memecoin-Sektor.
- Allein im vierten Quartal 2025 beendeten rund 7,7 Millionen auf GeckoTerminal gelistete Token den aktiven Handel. Als einen zentralen Auslöser nennt Lee den Markteinbruch vom 10. Oktober, an dem Krypto-Hebelpositionen im Wert von über 19 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Tages liquidiert wurden. „Dieser starke Rückgang der Überlebensfähigkeit von Token dürfte mit den umfassenden Marktturbulenzen im Jahresverlauf zusammenhängen, die insbesondere den Memecoin-Sektor getroffen haben“, erklärte der Analyst.
- Im Vergleich zu den Vorjahren zeigt sich ein deutlicher Anstieg. Während im Jahr 2024 rund 1,3 Millionen Projekte auf GeckoTerminal scheiterten, lag die Zahl 2021 noch bei lediglich 2.584. CoinGecko wertet einen Token als gescheitert, wenn er zuvor aktiv gehandelt wurde, inzwischen jedoch keine Handelsaktivität mehr aufweist. Besonders eklatant: 86 Prozent aller Token-Totalausfälle zwischen 2021 und 2025 stammen aus 2025.
- Als Faktor dafür nennt der Bericht die stark gestiegene Anzahl neu emittierter Kryptowährungen. Die Zahl der auf GeckoTerminal gelisteten Token stieg von rund drei Millionen Ende 2024 auf etwa zwanzig Millionen Ende 2025. Insbesondere der Start des Solana-basierten Memecoin-Launchpads pump.fun im Januar 2024 habe diese Entwicklung beschleunigt, da die einfache Token-Erstellung zu einer Vielzahl von Projekten mit geringem Entwicklungsaufwand geführt habe.
