Pump.fun überarbeitet seine Gebührenstruktur und setzt auf Trader-Incentives. Das treibt das Handelsvolumen – und den PUMP-Kurs.

PUMP vor Kursexplosion? Pump.fun stellt Gebühren auf den Kopf

PUMP vor Kursexplosion? Pump.fun stellt Gebühren auf den Kopf

Die Solana-basierte Token-Launch-Plattform Pump.fun hat ihre Gebührenstruktur überarbeitet. Die Änderungen betreffen insbesondere die Creator Fees, die laut Mitgründer Alon Cohen “möglicherweise zu verzerrten Anreizen” geführt haben.

Das bisherige Gebührenmodell – “Dynamic Fees V1” – habe zwar kurzfristig Aktivität erzeugt, jedoch langfristig nicht zu nachhaltigem Marktverhalten beigetragen. Cohen zufolge habe die Mechanik risikoarme Token-Erstellungen gegenüber risikoreicherem Trading bevorzugt. Letzteres sei jedoch entscheidend für Liquidität und Volumen auf der Plattform.

Creator fees need change.



When Dynamic Fees V1 was introduced a few months ago, the goal was to help create more success cases in our ecosystem by giving top project founders and teams a strong incentive to launch their token on pump fun and drive it to success.



Only a week… https://t.co/yiu9DjsCqR pic.twitter.com/TZHTPAKnfw — alon (@a1lon9) January 9, 2026

Die neue Struktur ermöglicht es, Gebührenanteile nach dem Start eines Tokens auf bis zu zehn Wallets zu verteilen. Außerdem können Ersteller die Kontrolle über Token übertragen und ihre Bearbeitungsrechte entziehen. Gebühren bleiben für berechtigte Empfänger jederzeit abrufbar. Mitglieder des Pump.fun-Teams sollen keine Gebühren erhalten.

Die Änderungen wurden am 9. Januar angekündigt. In der Folge stieg das Handelsvolumen laut Plattformangaben kurzfristig um rund 88 Prozent. Auch der Kurs des nativen PUMP-Token legte im selben Zeitraum zu. Neben dem fundamentalen Update sorgten auch charttechnische Signale für Rückenwind.

Struktur & Kurs Pump.fun

In den letzten 12–24 Stunden bewegte sich der Kurs des Krypto‑Coin PUMP zwischen 0,002174 USD (Tief) und 0,002526 USD (Hoch) basierend auf den letzten 6 4‑h‑Kerzen. Aktuell liegt der Schlusskurs bei 0,002341 USD und damit ca. 5,17% über dem Schlusskurs des Vortags (0,002226 USD). Die Intraday‑Range wurde von einem Volumenschub begleitet, was die kurzfristige Kursentwicklung beeinflusste. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 1.376.740.000 USD und relativiert die Positionsgrößen in Dollar.

Pump.fun (PUMP) kann kurzfristig steigen

Der Kurs notiert über dem EMA‑20 (0,00228711 USD) und zeigt seit dem Tief bei ca. 0,002174 USD überwiegend höhere Tiefs, während das Hoch bei 0,002526 USD kurzfristigen Widerstand bietet. Unterstützungen liegen bei 0,00222 USD (nahe 4‑h‑Low) und 0,002174 USD; Widerstände bei 0,00249–0,00253 USD und 0,002718 USD. Solange der Kurs oberhalb des EMA‑20 bleibt, ist die kurzfristige Marktlage technisch neutral bis leicht bullisch.

Momentum‑Pulse Coin Pump.fun

Der RSI (14) liegt bei etwa 49,2 und signalisiert neutrale Momentum‑Bedingungen ohne klaren Überkauft‑ oder Überverkauft‑Impuls. Das Histogramm zeigt eine leichte Aufwärtsbeschleunigung, was kurzfristig moderaten Kaufdruck andeutet.

Volatilität & Risiko Pump.fun

Die Bollinger‑Bänderbreite (Upper–Lower) beträgt rund 0,000421 USD und ist damit moderat geöffnet, was erhöhte, aber nicht extreme Schwankungen bedeutet. Der Markt befindet sich in kurzfristiger Konsolidierung mit erhöhter Spannung, solange der Kurs zwischen 0,002174 USD und 0,002526 USD oszilliert.

Du denkst über eine Krypto-Investition nach? Bei der seriösen Krypto-Börse Coinbase erhältst du aktuell 30 Euro in BTC, wenn du 30 Euro handelst. Jetzt hier anmelden und Bonus sichern.

Kurzfristige Prognose & Schlussfazit Pump.fun

Die kurzfristige Prognose für PUMP am 10. Januar 2026 bleibt neutral mit leichtem Aufwärtspotenzial; die technische Struktur gibt kurzfristig keinen klaren Trend vor. Schlüsselunterstützungen liegen bei 0,00222 USD und 0,002174 USD, unmittelbare Widerstände bei 0,00249–0,00253 USD sowie 0,002718 USD.

So könnte sich PUMP entwickeln

Ein nachhaltiger Ausbruch über 0,00253 USD bei erhöhtem Volumen aktiviert das bullishe Szenario, ein Schluss unter 0,00217 USD würde das bärische Szenario wahrscheinlicher machen. Du solltest Positionen kurzfristig mit engen Stopps am EMA‑20 und den genannten Support‑Levels managen.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Risk-On Modus oder Bullenfalle?

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

