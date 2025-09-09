App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.97 T $
Bitcoin-Kurs110,913.00 $-1.52%
Ethereum-Kurs4,287.95 $-1.76%
XRP-Kurs2.95 $-1.04%
Cardano-Kurs0.858254 $-0.86%
Solana-Kurs213.96 $-0.55%
Dogecoin-Kurs0.238650 $0.16%
BNB-Kurs873.51 $-0.75%
Polkadot-Kurs4.04 $-0.58%
IOTA-Kurs0.187467 $-2.88%
Official Trump-Kurs8.59 $-0.47%
TRON-Kurs0.334430 $-0.02%
Stellar-Kurs0.371814 $-2.00%

Das steckt hinter der Kursexplosion 1.500 Prozent in 3 Tagen: MYX-Rallye “das wildeste Verbrechen, das ich je auf Binance gesehen habe”

Die Kryptowährung der Perps-Exchange sorgt mit einem vertikalen Chartbild sowie reichlich Manipulationsvorwürfen in der Krypto-Community für erhitzte Gemüter.

Johannes Dexl
Teilen
Bitcoin-Kurs110,913.00 $-1.52 %
Bitcoin kaufen
Digitale Grafik mit einem großen stilisierten X-Logo, blauen Weltkarten und Börsencharts mit Zahlen und Candlestick-Mustern im Hintergrund, die auf die 13.000 Prozent MYX-Rallye hinweisen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | MYX Finance wurde 2023 mit Sitz in Singapur gegründet
  • Der Token der Perp-DEX MYX Finance sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung in der Krypto-Community. Von rund 1,2 US-Dollar am 6. September stieg der Token gestern bis auf knapp 18 US-Dollar. Das Investment der Anleger stieg in diesem Zeitraum so um das 15-fache.
  • MYX ist der native Token einer nicht-verwahrenden Derivate-Plattform für unbefristete Futures. Die selbst für den Krypto-Space raketenartige Kursexplosion sorgte jedoch auch für reichlich Skepsis. Der Vorwurf: Marktmanipulation.
  • Demnach solle der Spot-Handel mit dem Token stark auf Bitget konzentriert sein – Binance hat MYX-Perps gelistet. Zugleich fällt der Kurssprung in die Zeit von Token-Unlocks. Knapp 39 Millionen MYX-Token wurden Anfang August freigeschaltet.
  • So erklärte beispielsweise ein Krypto-Analyst auf X: “Über 10 Millionen US-Dollar in Short-Positionen wurden an einem Tag liquidiert, und große Investoren trieben den Kurs absichtlich in die Höhe, um Liquidationen auszulösen.”
  • Das Resümee: “Dies ist ein Pump-and-Dump-Scheme wie aus dem Lehrbuch.” Seine Vorwürfe strecken sich von Wash-Trading und koordinierten Aktivitäten von Krypto-Walen zur Vortäuschung von Liquidität über Marktmanipulation durch Short-Squeezes bis hin zu Insider-Trading.
  • Krypto-Influencer “VIKTOR” sieht das ähnlich: “MYX ist wahrscheinlich das wildeste Verbrechen, das ich jemals auf Binance gesehen habe. Das Angebot auf dem Spotmarkt ist vollständig ausgeschöpft und der aktuelle FDV [Fully Diluted Value] beträgt 16 Milliarden US-Dollar.”
  • Er kritisiert dabei insbesondere die Krypto-Börse von Gründer Changpeng Zhao: “Ist es euch wirklich völlig egal, wie viel Verbrechen auf euren Perps läuft? Ihr solltet eine bessere Due Diligence haben für die Dinge, die ihr listet.”
  • Die Perp-DEX startete Anfang 2024. Das Token-Generation-Event für MYX erfolgte am 6. Mai dieses Jahres.
Ein Liniendiagramm zeigt, dass der Wert der MYX-Rallye ab Anfang September stark anstieg und nach einer langen Phase der Stabilität von Anfang August bis Anfang September einen dramatischen Anstieg von bis zu 13.000 Prozent verzeichnete.
Der MYX-Kurs konnte sich in den vergangenen Tagen mehr als verzehnfachen | Quelle: CoinGecko
Empfohlenes Video
Krypto Comeback? Bitcoin & Co. hängen an der US-Notenbank!
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein Stapel goldfarbener Bitcoin-Token wird vor unscharfen Euro-Banknoten gezeigt, um die Attraktivität von Krypto-Vermögenswerten und Überlegungen wie Jahreshaltefrist für Anleger zu unterstreichen.
Deutschlands beliebteste SteuerregelWird die Jahreshaltefrist für Bitcoin und Krypto 2026 kippen?
Thomas Jarzombek
Blockchain in der BundesrepublikCDU-Politiker: Bitcoin ist vor allem eine Chance für Deutschland
Ein Mann in einem marineblauen Anzug (Martin Leinweber) steht mit verschränkten Armen in einem hellen, modernen Flur und lächelt in die Kamera - das Selbstbewusstsein eines echten Krypto-Profis.
Jetzt einsteigen?Investment-Experte Martin Leinweber: Darum setze ich auf Solana und Hyperliquid
MYX Finance
17.85 $
106.83%
Story
11.38 $
32.88%
Worldcoin
1.74 $
16.50%
Mantle
1.24 $
4.87%
MemeCore
1.99 $
4.22%
Kinetiq Staked HYPE
53.07 $
3.54%
Hyperliquid
52.86 $
3.32%
NEAR Protocol
2.64 $
3.00%
Celestia
1.78 $
2.49%
Sky
0.073780 $
1.91%
World Liberty Financial
0.197146 $
-7.79%
Pump.fun
0.004727 $
-4.19%
Aave
296.45 $
-3.62%
POL (ex-MATIC)
0.269446 $
-3.46%
Bonk
0.000023 $
-3.42%
Bittensor
334.52 $
-3.34%
Kaspa
0.079757 $
-3.26%
Uniswap
9.44 $
-2.97%
Sei
0.303282 $
-2.85%
VeChain
0.023869 $
-2.49%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren