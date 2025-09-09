- Der Token der Perp-DEX MYX Finance sorgte in den vergangenen Tagen für Aufregung in der Krypto-Community. Von rund 1,2 US-Dollar am 6. September stieg der Token gestern bis auf knapp 18 US-Dollar. Das Investment der Anleger stieg in diesem Zeitraum so um das 15-fache.
- MYX ist der native Token einer nicht-verwahrenden Derivate-Plattform für unbefristete Futures. Die selbst für den Krypto-Space raketenartige Kursexplosion sorgte jedoch auch für reichlich Skepsis. Der Vorwurf: Marktmanipulation.
- Demnach solle der Spot-Handel mit dem Token stark auf Bitget konzentriert sein – Binance hat MYX-Perps gelistet. Zugleich fällt der Kurssprung in die Zeit von Token-Unlocks. Knapp 39 Millionen MYX-Token wurden Anfang August freigeschaltet.
- So erklärte beispielsweise ein Krypto-Analyst auf X: “Über 10 Millionen US-Dollar in Short-Positionen wurden an einem Tag liquidiert, und große Investoren trieben den Kurs absichtlich in die Höhe, um Liquidationen auszulösen.”
- Das Resümee: “Dies ist ein Pump-and-Dump-Scheme wie aus dem Lehrbuch.” Seine Vorwürfe strecken sich von Wash-Trading und koordinierten Aktivitäten von Krypto-Walen zur Vortäuschung von Liquidität über Marktmanipulation durch Short-Squeezes bis hin zu Insider-Trading.
- Krypto-Influencer “VIKTOR” sieht das ähnlich: “MYX ist wahrscheinlich das wildeste Verbrechen, das ich jemals auf Binance gesehen habe. Das Angebot auf dem Spotmarkt ist vollständig ausgeschöpft und der aktuelle FDV [Fully Diluted Value] beträgt 16 Milliarden US-Dollar.”
- Er kritisiert dabei insbesondere die Krypto-Börse von Gründer Changpeng Zhao: “Ist es euch wirklich völlig egal, wie viel Verbrechen auf euren Perps läuft? Ihr solltet eine bessere Due Diligence haben für die Dinge, die ihr listet.”
- Die Perp-DEX startete Anfang 2024. Das Token-Generation-Event für MYX erfolgte am 6. Mai dieses Jahres.
Empfohlenes Video
Krypto Comeback? Bitcoin & Co. hängen an der US-Notenbank!
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das könnte dich auch interessieren