- Seit über 1.000 Tagen befindet sich Bitcoin – und damit einhergehend auch der breite Krypto-Markt – in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend. Der damalige Tiefpunkt wurde infolge des FTX-Fiaskos bei unter 16.000 US-Dollar erreicht.
- Die Zeitspanne ist bemerkenswert, denn sie übertrifft sie die Dauer vorheriger Bullenzyklen deutlich. Mit einem aktuellen Kurs von rund 115.500 US-Dollar hat Bitcoin seither eine bemerkenswerte Rally mit einem Kursgewinn von fast 600 Prozent hingelegt.
- Besonders beachtlich ist die Stabilität dieser Rallye: Anders als in früheren Zyklen, die von extremen Volatilitätsspitzen und drastischen Korrekturen geprägt waren, verlief der aktuelle Aufwärtstrend verhältnismäßig stetig.
- Dennoch hat der Bullenmarkt im Krypto-Sektor noch immer nicht den breiten Altcoin-Markt erfasst. Nur wenige Token erreichten in diesem Zeitraum ein neues Allzeithoch.
- Ethereum stieg von 1.180 US-Dollar auf knapp 4.300 US-Dollar und legte damit immerhin um über 260 Prozent zu. Zuletzt wurde die zweitgrößte Kryptowährung von Ethereum-Treasury-Unternehmen und massiven ETF-Zuflüssen getragen – ein ETH-Short-Squeeze könnte nun für ein neues All-Time-High sorgen.
- XRP feierte nach Jahren der Stagnation einen noch deutlicheren Befreiungsschlag. Von rund 0,4 US-Dollar kletterte der Kurs auf aktuell über 3 US-Dollar, was einem Plus von fast 700 Prozent entspricht. Treiber dieser Rallye waren vor allem das Ende des juristischen Streits mit der US-Wertpapierbehörde.
- Der größte Gewinner unter den betrachteten Projekten war jedoch Solana. Von einem Kursniveau von nur 14 US-Dollar vor 1.000 Tagen stieg SOL auf aktuell rund 182 US-Dollar und verzeichnete damit einen Anstieg von über 1.100 Prozent. Trotz des anfänglichen Gegenwinds durch die enge Verbindung zu FTX gelang es Solana, sich zu rehabilitieren und insbesondere im Memecoin-Sektor zu glänzen.
- Auch BNB konnte sich in den vergangenen 1.000 Tagen positiv entwickeln. Von rund 300 US-Dollar im November 2022 stieg der Kurs bis heute auf etwa 600 US-Dollar. Dies stellt eine solide, wenn auch im Vergleich zu Solana oder XRP moderatere Performance dar.
