App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
20€ Bonus sichern
+350 Coins, minimale Gebühren
4.24 T $
Bitcoin-Kurs123,295.00 $3.11%
Ethereum-Kurs4,767.25 $2.02%
XRP-Kurs3.32 $2.16%
Cardano-Kurs0.990877 $15.97%
Solana-Kurs208.82 $5.12%
Dogecoin-Kurs0.253095 $5.45%
BNB-Kurs854.29 $1.87%
Polkadot-Kurs4.33 $3.15%
IOTA-Kurs0.224390 $5.50%
Official Trump-Kurs9.97 $7.20%
TRON-Kurs0.364919 $2.87%
Stellar-Kurs0.463593 $3.26%
+++Über 124.000 US-Dollar: Bitcoin knackt das Allzeithoch+++

SEC-Chef äußert sich  Krypto-Regulierung: Das ändert sich nach dem XRP-Prozess

Der XRP-Rechtsstreit zwischen Ripple und der SEC hielt die Krypto-Welt jahrelang in Atem. Warum nun eine neue regulatorische Ära beginnt.

Tobias Zander
Teilen
XRP-Kurs3.32 $2.16 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann in Anzug und Krawatte spricht während eines formellen Treffens oder einer Anhörung über XRP in ein Mikrofon und gestikuliert mit beiden erhobenen Händen.

Beitragsbild: picture alliance

 | SEC-Chef Paul Atkins äußert sich optimistisch nach dem Ende des XRP-Prozesses

Mit dem offiziellen Ende des XRP-Rechtsstreites darf nicht nur Ripple Labs aufatmen, sondern auch die gesamte US-amerikanische Krypto-Branche. Die langjährige Auseinandersetzung rund um die Einstufung von XRP als Wertpapier war das letzte Überbleibsel eines eher restriktiven Krypto-Regulierungsansatzes, den Ex-SEC-Chef Gary Gensler verfochten hatte. Bereits in der Vorwoche hatten Ripple Labs und die US-Börsenaufsichtsbehörde beantragt, ihre jeweiligen Berufungsklagen im XRP-Prozess zurückzuziehen. Doch während die Ripple-Anwälte den Erfolg ausgiebig feierten und einen optimistischen Zukunftsausblick gaben, hüllte sich die neue SEC-Führung zunächst in Schweigen. Gestern äußerte sich erstmals Paul Atkins zu dem Fall, der die Regulierungsbehörde seit April leitet.

Lest auch
XRP-Kurs am Scheideweg XRP-Kursziel: Steigt der Ripple-Coin bald auf 5 US-Dollar?

“Mit diesem abgeschlossenen Kapitel haben wir nun die Möglichkeit, unsere Energie vom Gerichtssaal an den Tisch zur Ausarbeitung von neuen Richtlinien zu verlagern”, erklärt der SEC-Chef die veränderte Ausrichtung seiner Behörde. Der Fokus im Krypto-Bereich liege nun darauf, einen klaren regulatorischen Rahmen zu schaffen, der “Innovation fördert und gleichzeitig die Anleger schützt“. Der von Donald Trump ausgewählte Gensler-Nachfolger will nun offenbar in der regulatorischen Praxis die 180-Grad-Wende durchführen, welche das Weiße Haus schon im Januar angekündigt hatte.

Zuvor hatte sich SEC-Kommissarin Hester Peirce in einem X-Post bereits ähnlich optimistisch ausgedrückt: “Letzte Woche wurde das Verfahren der SEC gegen Ripple endgültig eingestellt. Eine willkommene Entwicklung aus vielen Gründen, darunter auch, dass [wir uns] nun auf die Schaffung eines klaren Krypto-Regulierungsrahmens konzentrieren können.” Sie selbst leitet eine Krypto-Taskforce, die eng mit der Branche zusammenarbeitet.

Die XRP-Kursrallye bleibt aus – vorläufig

Obwohl der Rechtsstreit nach mehr als vier Jahren eingestellt wurde, kann der Ripple-Coin bislang nur eingeschränkt profitieren. Im Moment des Schreiben handelt XRP bei 3,28 US-Dollar, was einen Kurszuwachs von elf Prozent im Vergleich zur Vorwoche bedeutet. Die große Euphorie bleibt vorerst aber aus, wohl nicht zuletzt deshalb, weil der XRP-Prozess in den vergangenen Monaten schon mehrmals unmittelbar vor dem Ende stand, aber dann doch in die Verlängerung ging. Für viele Krypto-Anleger war die finale Beilegung daher längst überfällig. Zudem gab Ripple Labs vor wenigen Tagen XRP im Wert von über drei Milliarden US-Dollar aus dem Treuhandkonto frei, was die Kursentwicklung der drittgrößten Kryptowährung kurzfristig belastete.

Das Liniendiagramm vergleicht die prozentualen Veränderungen von vier Kryptowährungen (XRP, BTC, ETH, SOL) gegenüber dem USD vom 8. bis 13. SOL zeigt das höchste Wachstum, während XRP und BTC beide steigen, aber mit unterschiedlichen Raten.
XRP kann auf Wochensicht BTC schlagen, aber bleibt hinter ETH und SOL zurück I Tradingview

Eine andere Baustelle sind die Ripple Spot ETFs, deren Zulassungswahrscheinlichkeit im zweiten Halbjahr 2025 laut der Krypto-Wettplattform Polymarket bei 78 Prozent liegt. Das Problem: Ausgerechnet BlackRock, der Markführer bei den Bitcoin und Ethereum ETFs, hat nach Angaben eines Insiders derzeit keine Pläne, einen XRP-Indexfonds zu beantragen. Dabei könnte es sich allerdings um eine bloße Vorsichtsmaßnahme des größten Vermögensverwalters der Welt handeln, der womöglich zuerst abwarten will, wie die Nachfrage nach den Produkten von Konkurrenten wie 21Shares oder Grayscale ausfällt.

Warum XRP nicht nur vor dem Hintergrund einer ETF-Genehmigung noch hohes Renditepotential haben könnte, erfahrt ihr in diesem Artikel: “Steigt der Ripple-Coin bald auf 5 US-Dollar?

Empfohlenes Video
Wie XRP die Kryptowelt für immer VERÄNDERTE!

Quellen

Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Zwei Männer in dunklen Anzügen stehen im Plenarsaal des Deutschen Bundestages und unterhalten sich. Beide wirken konzentriert und ernst, im Hintergrund sind die typischen blauen Sitze des Parlaments zu sehen. Das Bild vermittelt den Eindruck eines politischen Gesprächs auf hoher Ebene – passend zum aktuellen Diskurs über den Krypto-Masterplan der CDU, der Themen wie Bitcoin, Blockchain und Steuerpolitik umfasst.
"Bitcoin sollte Teil des Systems sein, mit klaren Regeln"Das plant die CDU mit Bitcoin, digitalem Euro und der Krypto-Steuer
Eine Hand hält eine Ethereum-Münze vor einem Bildschirm, auf dem rote und grüne Ethereum-Finanzcharts angezeigt werden.
KursanalyseEthereum im Aufwind: Fällt diese Woche das Allzeithoch?
Die Flagge der Europäischen Union mit gelben Sternen auf blauem Grund, gesehen durch ein regenverhangenes Fenster mit Wassertropfen, erinnert an die Ungewissheit der Kryptomärkte inmitten sich ändernder Vorschriften.
Trump macht DruckSchafft Europa die Krypto-Wende?
OKB
107.69 $
130.93%
Cardano
0.990877 $
15.97%
Arbitrum
0.553208 $
14.63%
KuCoin
13.99 $
13.80%
Kinetiq Staked HYPE
48.44 $
10.15%
Hyperliquid
48.43 $
9.98%
Bitget Token
4.87 $
9.50%
Sei
0.359071 $
9.14%
Injective
16.34 $
8.60%
NEAR Protocol
3.05 $
7.84%
Provenance Blockchain
0.028008 $
-2.85%
Ethena
0.772594 $
-2.80%
SPX6900
1.77 $
-1.34%
Chainlink
24.07 $
-0.96%
Fasttoken
4.57 $
-0.17%
Ethena USDe
1.00 $
-0.03%
USDS
0.999341 $
-0.03%
Ethena Staked USDe
1.19 $
-0.03%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1.00 $
0.00%
USDC
0.999788 $
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren