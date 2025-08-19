App herunterladen
Die Hintergründe Größte Ethereum-Short-Position der Geschichte: ETH vor Crash oder Short-Squeeze?

Die ETH-Shorts haben bei der CME ein neues Rekordhoch erreicht. Anleger streiten sich über die Richtung, die ETH nun einschlagen wird – doch was sagt der Wert überhaupt aus?

Ethereum-Kurs4,295.31 $0.51 %
 Kurs auf Talfahrt: Bei Ethereum übernahmen zuletzt die Bären das Ruder
  • Aufruhr unter Krypto-Anlegern: Wie insbesondere auf sozialen Medien eifrig verbreitet wird, sind die gehebelten Short-Positionen auf Ethereum auf ein neues Rekordniveau angestiegen.
  • Basierend auf den CFTC Commitment of Traders (CoT) Reports liegt die Netto-Positionierung (Long minus Short) von gehebelten Anlegern auf ETH an der CME (Chicago Mercantile Exchange) nun bei -18.438. Spekulanten haben damit die größte gehebelte Short-Position in der Geschichte von Ethereum aufgebaut.
  • Eine solch extreme Positionierung signalisiert zwar auf den ersten Blick ein äußerst negatives Anleger-Sentiment. Es kann aber auch die Voraussetzungen für einen potenziellen Short-Squeeze und eine damit einhergehende Kursexplosion schaffen.
  • Am 13. Juli wies bereits Krypto-Influencer “zerohedge” auf einen neuen Rekordwert der institutionellen ETH-Leerverkäufe hin. Was folgte, war ein mehr als 80-prozentiger Anstieg des Ethereum-Kurses.
  • Blickt man auf längere Zeiträume zeigt sich, dass der Zusammenhang jedoch alles andere als eindeutig ist. Seit 2023 ist der Wert fast durchgehend negativ. Bereits letztes Jahr stieg die Anzahl der bärischen Wetten stark an.
  • Ein klares Trading-Signal ist der Wert daher nicht. Es ist auch unklar, wie viele der Shorts lediglich als Teil einer deltaneutralen Strategie fungieren. Dabei halten Hedgefonds neben den bärischen Anlagen gleichzeitig Spot ETFs. In Summe setzen sie somit weder auf steigende noch auf fallende Kurs, sondern streichen lediglich die Arbitrage-Rendite ein.
  • Zudem zeigen die Daten nur die Futures-Positionen an der CME – also vor allem institutionelle Trader aus den USA. Sie repräsentieren nicht den gesamten Markt.
  • Die Leerverkäufe kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich Ethereum in einem klaren Aufwärtstrend befindet. Dieser wird vor allem durch die institutionelle Nachfrage in Form von massiven Zuflüssen in Spot ETFs sowie Ethereum-Treasury-Unternehmen wie BitMine begünstigt.
  • Zuletzt hat die dynamische Kursentwicklung Ethereum bis kurz vor ein neues Allzeithoch getrieben. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Ether bei 4.250 US-Dollar gehandelt.
Quellen

