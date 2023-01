27. Januar 2023:

Der Kurs von Theta Fuel (TFUEL) steigt in den letzten 24 Handelsstunden spürbar an. Damit scheint die Kurskorrektur vorerst beendet. Zwischenzeitlich hatte das Kursplus sogar 62 Prozent betragen und den TFUEL-Kurs bis an die 0,0828 US-Dollar gehievt. Mit aktuell 0,0583 US-Dollar steht Theta Fuel nun wieder knapp oberhalb der guten Unterstützung bei 0,0548 US-Dollar. Anleger könnten auch charttechnischer Sicht versuchen, hier den Retrace der heutigen Kursexplosion prozyklisch für einen Long-Einstieg für sich zu nutzen. Kann sich der TFUEL-Kurs in den kommenden Tagen oberhalb der 0,0592 US-Dollar stabilisieren, ist ein erneuter Kursanstieg in die Zone um das heutige Tageshoch bei 0,080 US-Dollar vorstellbar.