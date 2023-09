Paukenschlag im Mittleren Schwarzwald: Die lokale Volksbank bietet ab dem 04. Oktober Bitcoin für die Kunden an. Der Bundesverband hat FOMO – und plant den Krypto-Handel ab 2024.

Zweite VR-Bank in Deutschland mit Bitcoin-Angebot

Zweite VR-Bank in Deutschland mit Bitcoin-Angebot

Zwei Jahre ist der Bitcoin-Startschuss in der deutschen Bankenszene her. Bisher ein Alleinstellungsmerkmal. Mit der Volks- und Raiffeisenbank Mittlerer Schwarzwald eG führt nun die zweite Genossenschaftsbank ein Angebot ein. Ab dem 04. Oktober 2023 können Kunden Bitcoin kaufen. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken (BVR) lässt mit einer Krypto-Lösung noch auf sich warten, erklärt BTC-ECHO aber, was im nächsten Jahr geplant ist.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden