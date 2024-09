Bitcoin handelt derzeit am 200-Daily-EMA bei 59.200 US-Dollar. Für die Bullen ist entscheidend, dass Bitcoin sowohl den 200- als auch den 50-EMA durchbricht und nicht an diesem Punkt abgewiesen wird. Nach dem zweiten Test der blauen Box, die zwischen 52.400 US-Dollar und 52.900 US-Dollar liegt, konnte diese Zone als solider Support fungieren. Keine Tageskerze schloss unterhalb dieses Levels, seit Bitcoin am 5. August in diesem Bereich stark gekauft wurde. Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass der Kurs diese Zone erneut testet, um neue Käufer zu gewinnen und die Widerstände zu überwinden.

Für Bitcoin besteht die aktuelle Herausforderung darin, die Hindernisse an den EMAs zu durchbrechen, diese später als Support zu nutzen und dann das Level bei 64.000 US-Dollar an der weißen Linie anzusteuern. Seit März bewegt sich Bitcoin in einem großen fallenden Rechteck, was auf eine Konsolidierungsphase hindeutet, in der Kraft gesammelt wird, um in eine Richtung auszubrechen. Sollte es dem Kurs gelingen, die EMAs auf dem Tageschart zu überwinden und als Support zu bestätigen, besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin seine Hochs bei 70.000 US-Dollar anläuft.

Bitcoin Tageschart (Quelle: TradingView)

Nimmt Bitcoin Anlauf?

Im 4-Stunden-Chart konnte Bitcoin an der hellblauen Linie ein kleines W-Pattern ausbilden, das den Kurs über den 50- und 200-EMA brachte, bis hin zum 800-EMA, wo sich ein M-Pattern bildete, das den Kurs nach unten drückte, beinahe bis zur weißen Linie beim Support. Mit der neuen Aufwärtsbewegung muss Bitcoin den 800-EMA überwinden. Der MACD deutet an, dass das Histogramm eine mögliche Trendwende signalisiert, wobei das Momentum in den positiven Bereich wechseln könnte.

Der RSI liegt aktuell bei 54 Punkten, was genügend Raum für einen weiteren Ausbruch nach oben bietet. Sollte Bitcoin den 800-EMA durchbrechen, wäre der nächste Support bei 61.700 US-Dollar zu erwarten.

Bitcoin 4-Stunden-Chart mit Indikatoren (Quelle: TradingView)

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 60.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.