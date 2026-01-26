In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf den Ripple-Coin XRP und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der XRP-Kurs bleibt auf dem Tageschart klar unter Druck. XRP bewegt sich weiterhin innerhalb eines großen Descending Triangles, dessen Struktur bislang intakt ist. Zuletzt lief der Kurs erneut den wichtigen Unterstützungsbereich um 1,81 US-Dollar an, der zugleich mit dem 800-Tage-EMA sowie dem Value Area Low (VAL) des Volumenprofils zusammenfällt.

Der Bereich um 1,81 US-Dollar stellt aktuell die letzte signifikante Unterstützung mit erhöhtem Handelsvolumen dar. Unterhalb dieses Niveaus nimmt das Volumenprofil deutlich ab, was im Falle eines Bruchs eine beschleunigte Abwärtsbewegung begünstigen könnte und den weiteren Wick-Fill einleitet. Die derzeit sichtbare kleine Gegenreaktion ist daher technisch nachvollziehbar, muss jedoch weiterhin als fragil eingeordnet werden.

Besonders kritisch: Sowohl der 13er-EMA als auch der 50er-EMA ziehen weiter deutlich nach unten und üben zunehmenden Druck auf die Kursstruktur aus. Diese Konstellation erhöht das Risiko eines vorzeitigen Ausbruchs nach unten aus dem Descending Triangle.

XRP Tageschart mit Indikatoren | Quelle: TradingView

Sollte es XRP dennoch gelingen, sich kurzfristig zu stabilisieren und den nächstgelegenen Widerstand zurückzuerobern, wäre eine technische Erholung bis in den Bereich des 200-Tage-EMA möglich. Diese Bewegung würde jedoch weiterhin innerhalb des Descending Triangles stattfinden und wäre somit eher als Gegenbewegung im bestehenden Abwärtstrend zu werten – nicht als Trendwende.

Der RSI (Relative Strength Index, ist ein Momentumindikator zur Messung von überkauften und überverkauften Marktphasen) bewegt sich aktuell im neutralen Bereich, zeigt jedoch keine klare bullishe Divergenz. Damit fehlt bislang ein Signal für eine nachhaltige Bodenbildung. Zwar deutet der RSI auf nachlassenden Verkaufsdruck hin, liefert jedoch noch keine belastbare Bestätigung für eine Umkehr.

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence, ein Indikator zur Beurteilung von Trendrichtung und Momentum) bleibt klar negativ und signalisiert weiterhin abnehmendes Momentum auf der Käuferseite. Das Histogramm zeigt erneut zunehmende Schwäche, was das Risiko weiterer Kursbewegungen nach unten unterstreicht.

XRP 4-Stunden-Chart | Quelle: TradingView

4-Stunden-Chart: XRP unter Angebotsdruck

Auch im 4-Stunden-Chart bleibt XRP technisch angeschlagen. Der Kurs bewegte sich zuletzt in einer klaren absteigenden Struktur, aus der er zunächst mit einer roten Vektorkerze bearishe Dynamik entwickelte. Im Anschluss folgte jedoch eine V-förmige Erholung, die den Kurs zurück an die aktuelle Widerstandszone bei rund 1,89 US-Dollar führte.

An diesem Bereich zeigt sich nun erneut Angebotsdruck. Kurzfristig ist hier eine Gegenbewegung nach unten möglich, zumal die vorausgegangene Erholung bislang nicht von nachhaltigem Momentum begleitet wird.

Gelingt es XRP dennoch, den Widerstand bei 1,89 US-Dollar zu überwinden, eröffnet sich Raum für einen weiteren Anstieg bis in den Bereich um 1,93 US-Dollar. Dort warten mit dem 50er-EMA sowie dem 13er Daily EMA gleich zwei relevante technische Hürden, die das Aufwärtsmomentum begrenzen dürften.

Der RSI (Relative Strength Index, ist ein Momentumindikator zur Messung von überkauften und überverkauften Marktphasen) bewegt sich aktuell im neutralen Bereich und liefert weder ein überkauftes noch ein überverkauftes Signal. Damit bleibt der Markt kurzfristig offen für beide Richtungen.

Über den Autor

Bastian Keller (Bitbull) agiert seit 2015 eigenständig im Forex-Markt und ist seit 2018 hauptberuflicher Trader im Krypto-Markt. Diese Expertise teilt er aktiv auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, insbesondere auf seinem YouTube-Kanal “Bitbull Trading“, mit mehr als 145.000 Abonnenten. Ebenfalls hat Bitbull die Plattform TradeMania ins Leben gerufen, die Einsteigern den Start ins Krypto-Trading vereinfachen soll.

