Droht Ripple-Anlegern 2026 ein Bärenmarkt mit hohen Kursverlusten? KI-Modelle enthüllen, wie schlimm es für XRP noch werden könnte.

Worst Case für XRP: So tief könnte der Ripple Coin im Krypto-Winter fallen

Worst Case für XRP: So tief könnte der Ripple Coin im Krypto-Winter fallen

In diesem Artikel erfährst du: Warum der Ripple Coin 2026 unter die 1 US-Dollarmarke fallen könnte

Vor welchen XRP-Worst-Case-Szenarien die Top-KI-Modelle jetzt warnen

Wann sich Krypto-Anlegern eine Chance bietet – und wann sie lieber Abstand nehmen sollten

Die Stimmung rund um XRP hat sich deutlich eingetrübt. Vom Vorjahreshoch bei 3,56 US-Dollar ist der Ripple Coin nach dem jüngsten Einbruch mehr als 50 Prozent entfernt. Nun wächst die Sorge, dass 2026 doch keinen Superzyklus bringt, sondern ein Krypto-Winter bevorsteht, der XRP mindestens so stark wie Bitcoin und andere Top Altcoins treffen könnte. Zwar liefert Ripple Labs positive Schlagzeilen, erzielt regulatorische Erfolge und baut seine Marktpräsenz aus – am XRP-Kurs geht diese Entwicklung aber weitgehend vorbei. Wie tief könnte es für den Ripple Coin noch gehen und welche Kursmarken sind realistisch? BTC-ECHO hat ChatGPT, Gemini und DeepSeek nach konkreten Prognosen gefragt, inklusive möglicher Worst-Case-Szenarien.

Werde Plus+ Mitglied, um diesen Beitrag und ganz BTC-ECHO zu lesen. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool) Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.