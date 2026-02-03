App herunterladen
Ripple vor unsicheren Zeiten 

Worst Case für XRP: So tief könnte der Ripple Coin im Krypto-Winter fallen

Droht Ripple-Anlegern 2026 ein Bärenmarkt mit hohen Kursverlusten? KI-Modelle enthüllen, wie schlimm es für XRP noch werden könnte.

Tobias Zander
Teilen
XRP-Kurs1.60 $0.40 %
Bitcoin kaufen
Ripple-CEO Brad Garlinghouse vor einem rötlichen Hintergrund mit XRP-Münze

Beitragsbild: picture alliance/KI-Montage

 | Für XRP startet das Handelsjahr 2026 denkbar ungünstig

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum der Ripple Coin 2026 unter die 1 US-Dollarmarke fallen könnte
  • Vor welchen XRP-Worst-Case-Szenarien die Top-KI-Modelle jetzt warnen
  • Wann sich Krypto-Anlegern eine Chance bietet – und wann sie lieber Abstand nehmen sollten

Die Stimmung rund um XRP hat sich deutlich eingetrübt. Vom Vorjahreshoch bei 3,56 US-Dollar ist der Ripple Coin nach dem jüngsten Einbruch mehr als 50 Prozent entfernt. Nun wächst die Sorge, dass 2026 doch keinen Superzyklus bringt, sondern ein Krypto-Winter bevorsteht, der XRP mindestens so stark wie Bitcoin und andere Top Altcoins treffen könnte. Zwar liefert Ripple Labs positive Schlagzeilen, erzielt regulatorische Erfolge und baut seine Marktpräsenz aus – am XRP-Kurs geht diese Entwicklung aber weitgehend vorbei. Wie tief könnte es für den Ripple Coin noch gehen und welche Kursmarken sind realistisch? BTC-ECHO hat ChatGPT, Gemini und DeepSeek nach konkreten Prognosen gefragt, inklusive möglicher Worst-Case-Szenarien.

