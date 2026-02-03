In diesem Artikel erfährst du:
- Warum der Ripple Coin 2026 unter die 1 US-Dollarmarke fallen könnte
- Vor welchen XRP-Worst-Case-Szenarien die Top-KI-Modelle jetzt warnen
- Wann sich Krypto-Anlegern eine Chance bietet – und wann sie lieber Abstand nehmen sollten
Die Stimmung rund um XRP hat sich deutlich eingetrübt. Vom Vorjahreshoch bei 3,56 US-Dollar ist der Ripple Coin nach dem jüngsten Einbruch mehr als 50 Prozent entfernt. Nun wächst die Sorge, dass 2026 doch keinen Superzyklus bringt, sondern ein Krypto-Winter bevorsteht, der XRP mindestens so stark wie Bitcoin und andere Top Altcoins treffen könnte. Zwar liefert Ripple Labs positive Schlagzeilen, erzielt regulatorische Erfolge und baut seine Marktpräsenz aus – am XRP-Kurs geht diese Entwicklung aber weitgehend vorbei. Wie tief könnte es für den Ripple Coin noch gehen und welche Kursmarken sind realistisch? BTC-ECHO hat ChatGPT, Gemini und DeepSeek nach konkreten Prognosen gefragt, inklusive möglicher Worst-Case-Szenarien.
