Worldcoin: Ich habe meine Iris an Sam Altman verkauft – hat es sich gelohnt?

Die Augen – das Tor zur Seele. Stimmt diese alte Weisheit, dann habe ich letzten Monat meine Schlüssel an zwei Tech-Visionäre verkauft. Besser gesagt: verramscht. Worldcoin scannt weltweit die Iris von Menschen, mit sogenannten Orbs. Die Zukunftsversprechen sind groß: eine fairere Welt, mehr Privatsphäre. Meine Ausbeute: bisher mager. Eine fast wertlose World-ID und 50 US-Dollar in Krypto-Token, die ich nur kompliziert in echtes Geld umgetauscht bekomme. Habe ich einen Fehler gemacht?

