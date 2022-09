Vom 30. September bis zum 1. Oktober öffnet die World of Trading ihre Pforten für über 60 Anbieter und mehr als 5.000 Besucher. Der Fokus dieses Jahr: Während der Ukrainekrieg den Kapitalmärkten stark zusetzt, nehmen die Experten der WOT genauer unter die Lupe, welche Strategien und Produkte in der Krise funktionieren.

Die World of Trading findet jährlich statt. Sie ermöglicht den Austausch für Experten der Finanzbranche und diejenigen, die es werden wollen. Auch dieses Jahr stehen Top-Experten für Fachvorträge und Podiumsdiskussionen zum Krypto-Markt bereit. Hier stellen Deutschlands beliebteste Trading- und Finanzprofis die neusten Themen und Strategien vor und stellen diese beim Livetrading vor allen Augen unter Beweis.

Die World of Trading ist eine Kombination aus Fachausstellung, Kongress und Seminarveranstaltung. Hier bieten von Börsen, Brokern und Emittenten über Softwareanbieter, Schulungsfirmen, Fachverlage und Onlineportale bis zu Fachzeitschriften einen Überblick über ein breitgefächertes Produktangebot und ermöglichen Networking mit Top-Kontakten der Branche.

Melde dich noch heute kostenfrei zur World of Trading an

Neben der Messe finden in den Räumlichkeiten der WOT ein breites Angebot an Seminaren und Workshops zu den verschiedenen Thematiken des Tradings statt. Es ist anzumerken, dass die Plätze für die Seminare begrenzt sind. Sie werden nach dem “first come, first serve” Prinzip vergeben. Es sind keine Platzreservierungen möglich.

Die World of Trading existiert bereits seit dem Jahr 2005. Damals nannte sich die Finanzmesse noch Traders World. Im Jahre 2008 erhielt sie ihren Namen, den sie noch heute trägt. Mittlerweile gehört sie zu den wichtigsten Finanz-Events des deutschsprachigen Raumes. So freut man sich, dich auch dieses Jahr wieder bei der WOT zu empfangen!

30. September und 01. Oktober 2022

Freitag, 08:30 bis 18:00 Uhr

Samstag. 08:30 bis 17:00 Uhr

Komplett kostenfrei!

Forum der Messe Frankfurt

Ludwig-Erhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

