In diesem Artikel erfährst du:
- Wie stark Bitcoin-Hodler von Michael Saylor und den Strategiefirmen profitieren
- Warum der Retail-Sektor ein überraschendes Comeback erlebt
- Welchen Bitcoin-Kurs die Experten bis Ende 2025 prognostizieren
Ob Handelskrieg, geopolitische Spannungen oder ein hartnäckiger US-Notenbankchef, der von Zinssenkungen nichts wissen will – das Jahr 2025 ist alles andere als ein Spaziergang für Bitcoin. Doch die Krypto-Leitwährung lässt sich nicht beirren und klettert langsam, aber sicher von einem Allzeithoch zum nächsten. Vorbei scheint die enorme Volatilität der vergangenen Bullenmärkte, stattdessen ähnelt der Bitcoin-Kursverlauf einem grundsoliden Treppenaufstieg. Waren es lange die Treasury-Firmen wie Michael Saylors Strategy, die gemeinsam mit den BTC ETFs den Markt bestimmten, wacht nun endlich der Retail-Sektor wieder auf. Warum Bitcoin bis zum Jahresende für einige Überraschungen sorgen könnte und wie sich Krypto-Anleger darauf vorbereiten.
