Bitcoin aktuell Wird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?

Michael Saylor, BlackRock, und jetzt auch Harvard – alle wollen Bitcoin. Warum die BTC-Kursentwicklung in den kommenden Monaten sämtliche Erwartungen übertreffen könnte.

Tobias Zander
Bitcoin-Kurs119,970.00 $1.11 %
Ein physischer Bitcoin-Token wird vor einem digitalen Bildschirm gezeigt, der fluktuierende grüne und rote Bitcoin-Finanzcharts anzeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

In diesem Artikel erfährst du:

  • Wie stark Bitcoin-Hodler von Michael Saylor und den Strategiefirmen profitieren
  • Warum der Retail-Sektor ein überraschendes Comeback erlebt
  • Welchen Bitcoin-Kurs die Experten bis Ende 2025 prognostizieren

Ob Handelskrieg, geopolitische Spannungen oder ein hartnäckiger US-Notenbankchef, der von Zinssenkungen nichts wissen will – das Jahr 2025 ist alles andere als ein Spaziergang für Bitcoin. Doch die Krypto-Leitwährung lässt sich nicht beirren und klettert langsam, aber sicher von einem Allzeithoch zum nächsten. Vorbei scheint die enorme Volatilität der vergangenen Bullenmärkte, stattdessen ähnelt der Bitcoin-Kursverlauf einem grundsoliden Treppenaufstieg. Waren es lange die Treasury-Firmen wie Michael Saylors Strategy, die gemeinsam mit den BTC ETFs den Markt bestimmten, wacht nun endlich der Retail-Sektor wieder auf. Warum Bitcoin bis zum Jahresende für einige Überraschungen sorgen könnte und wie sich Krypto-Anleger darauf vorbereiten.

