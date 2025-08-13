Michael Saylor, BlackRock, und jetzt auch Harvard – alle wollen Bitcoin. Warum die BTC-Kursentwicklung in den kommenden Monaten sämtliche Erwartungen übertreffen könnte.

Wird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?

Wird 2025 das stärkste Bitcoin-Jahr der Geschichte?

In diesem Artikel erfährst du: Wie stark Bitcoin-Hodler von Michael Saylor und den Strategiefirmen profitieren

Warum der Retail-Sektor ein überraschendes Comeback erlebt

Welchen Bitcoin-Kurs die Experten bis Ende 2025 prognostizieren

Ob Handelskrieg, geopolitische Spannungen oder ein hartnäckiger US-Notenbankchef, der von Zinssenkungen nichts wissen will – das Jahr 2025 ist alles andere als ein Spaziergang für Bitcoin. Doch die Krypto-Leitwährung lässt sich nicht beirren und klettert langsam, aber sicher von einem Allzeithoch zum nächsten. Vorbei scheint die enorme Volatilität der vergangenen Bullenmärkte, stattdessen ähnelt der Bitcoin-Kursverlauf einem grundsoliden Treppenaufstieg. Waren es lange die Treasury-Firmen wie Michael Saylors Strategy, die gemeinsam mit den BTC ETFs den Markt bestimmten, wacht nun endlich der Retail-Sektor wieder auf. Warum Bitcoin bis zum Jahresende für einige Überraschungen sorgen könnte und wie sich Krypto-Anleger darauf vorbereiten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.