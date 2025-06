In diesem Artikel erfährst du: Warum der Nahostkonflikt und die angespannte Lage um die USA und den Iran Bitcoin langfristig Auftrieb geben könnten

Welche historischen Daten von Bitwise und BlackRock auf ein Kursziel von 140.000 US-Dollar hindeuten

Warum Bitcoin nach geopolitischen Schocks oft stärker performt als Gold oder der S&P 500

45 Prozent: So hoch liegen die Erwartungen einer Polymarket-Wette für das Einschreiten der USA im Konflikt um den Nahen Osten. 33 Prozent der Spieler setzen darauf, dass der Iran die Straße von Hormus sperren wird. Auch Bitcoin ist von der Eskalation im Nahen Osten betroffen: Viele Investoren befürchten fallende Kurse. Zugegeben: In derlei Krisen steckt das digitale Gold zunächst oft den Kopf in den Sand. Anschließend ist Bitcoin aber oft gestiegen, das zeigen Daten von BlackRock und Bitwise. Steht BTC bald bei 140.000 US-Dollar?

