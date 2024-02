In diesem Artikel erfährst du:

Warum es sinnvoll sein kann , sich die Krypto-Empfehlungen der Influencer genauer anzuschauen

, Welche fünf YouTube-Kanäle man im Auge behalten sollte

Wie man aus den gewonnenen Informationen seine eigene Investment-Strategie ableitet

So wichtig eine Fundamentalanalyse bei der Coin-Auswahl auch ist, hat die Vergangenheit gezeigt, dass es in Hypephasen weniger auf die Substanz als ein gutes Narrativ ankommt. Im Bullrun entscheiden vor allem Meinungsführer, ergo Influencer, wohin die Reise geht. Langfristig mag dies schlecht sein, kurz- bis mittelfristig hingegen ein guter Indikator, um in der Aufwärtsphase auf das richtige Pferd zu setzen.