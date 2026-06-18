Die Bitcoin-Haltefrist steht auf der Kippe, doch der Widerstand aus der Krypto-Community wächst. Kann das Schlimmste noch verhindert werden?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Bitcoin-Jahreshaltefrist alles andere als ungerecht ist

Wie die Initiative "Pro Haltefrist" vor allem den normalen Kleinanlegern helfen will

Welche schwerwiegenden Konsequenzen eine neue Krypto-Besteuerung für den Wirtschaftsstandort Deutschland hätte

Die von Finanzminister Lars Klingbeil angestrebte Neubesteuerung von Bitcoin- und Krypto-Gewinnen lässt die Gemüter hochkochen. Was Politiker der SPD, der Grünen und der Linken als Schließung einer “Gerechtigkeitslücke” bezeichnen, erscheint vielen Hodlern als ungerechte Doppelbelastung. In der Bitcoin-Community und der deutschen Krypto-Industrie regt sich jetzt Widerstand gegen eine Abschaffung der Steuerfreiheit nach einem Jahr. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Stefan Rönz, langjähriger Unternehmensberater und Mitinitiator von “Pro Haltefrist”, warum eine Kapitalertragsteuer auf Bitcoin-Gewinne fatale Folgen hätte – und wie sich Anleger gegen die Steuerpläne wehren können.

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