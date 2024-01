In bereits 96 Tagen könnte es so weit sein: Nach aktuellen Prognosen soll am 22. April 2024 die Halbierung der Block-Belohnung für Miner im Bitcoin-Netzwerk stattfinden. Dann gibt es für einen gefundenen Block nicht mehr wie bisher 6,25 BTC, sondern nur noch 3,125 BTC. Allerdings könnte sich das Halving auch noch etwas nach vorne oder hinten verschieben.

Die Prognose geht nämlich von der Annahme aus, dass alle 10 Minuten ein neuer Block zur Kette hinzugefügt wird, so wie es im Netzwerk vorgesehen ist. In Abhängigkeit von der Hashrate (Rechenleistung) und der Mining Difficulty (Schwierigkeitsgrad) könnten neue Blöcke durchschnittlich etwas schneller oder langsamer gefunden werden.

Wie wird das Halving sich auf den Bitcoin-Kurs auswirken? Ist das Event eingepreist, kommt es zum Abverkauf oder könnte sich Bitcoin gar in Richtung seines Allzeithochs aufmachen?

Bitcoin-Halving-Tag ist ein Non-Event