Bitcoin-Sparplan seit Tag X: Bist du im Plus?

Bitcoin-Sparplan seit Tag X: Bist du im Plus?

Wann ist der beste Zeitpunkt, um Bitcoin zu kaufen? Diese Frage stellen sich viele Investoren. Klar: am besten in 2009. Doch wie sieht es am heutigen Weltspartag 2023 aus? Während viele Eltern ihre Kinder zur örtlichen Sparkasse bringen, um mit ihnen ein Sparbuch zu eröffnen, sind Krypto-Anleger eher auf den digitalen Börsen unterwegs. Denn bei steigender Inflation und niedrigen Zinsen könnte sich ein Bitcoin Sparplan eher auszahlen, als eine Fiat-Anlage.

Doch wie genau soll so ein Krypto-Sparplan aussehen? Hier verlassen sich viele Anleger auf eine Methode: Dollar-Cost-Averaging (DCA). Ein solcher Bitcoin-Sparplan vermeidet emotionale Entscheidungen – beispielsweise FOMO, wenn der BTC-Kurs gen Norden explodiert, nur um dann zweistellig einzubrechen.

Das Portfolio befindet sich im Autopilot: Via Dauerauftrag in regelmäßigen Abständen – etwa jeden Tag oder jede Woche – in Bitcoin investieren. Doch wie profitabel ist diese Methode eigentlich – und ist dein Sparplan-Portfolio noch grün? Zum Weltspartag 2023 haben wir einen Blick auf die verschiedenen Faktoren geworfen.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden BTC-ECHO Plus+ für Unternehmen