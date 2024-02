In den letzten 30 Tagen ist die Krypto-Leitwährung um stolze 20 Prozent gestiegen. Doch ist die Kursexplosion bei Bitcoin auch nachhaltig?

Seit dem FTX-Kollaps im November 2022 – der MVRV-Z-Score lag bei -0,24 – ist Bitcoin kontinuierlich gestiegen. Knapp ein Jahr später durchbrach der Index erstmals den Wert 1. Das heißt: Seit November 2023 ist Bitcoin dieser Definition nach überbewertet.

Dass der Kurs nun wieder korrigiert, ist aber unwahrscheinlich. Das denkt auch @OnChainCollege. In einem X-Beitrag erklärt der On-Chain-Analyst, dass der MVRV-Indikator verglichen mit vergangenen Bullenmärkten aktuell noch niedrige Werte verzeichnet.

“Ich glaube, die meisten Leute verstehen nicht, wie hoch der Kurs gehen kann in diesem Zyklus noch, wenn sich dieser Chart auch nur annähernd an der Vergangenheit orientiert”, so der Analyst.

Der MVRV mag über einem Wert von 1 als überbewertet gelten. Als alleiniges und kurzfristiges Werkzeug für Trading-Entscheidungen ist er aber ungeeignet. Er ist immer in einem größeren Kontext zu sehen.

Was BTC-Investoren noch über den MVRV-Index wissen sollten und wie es um die Kryptowährung generell steht, erfahrt ihr im neuen BTC-ECHO Bitcoin Report.