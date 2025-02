Dass Bitcoin die traditionellen Aktienmärkte erobert, zeigt sich nicht mehr nur anhand des steilen Aufstiegs von Strategy (ehemals: MicroStrategy), der US-Softwarefirma von Michael Saylor. Auch die internationalen Nachahmer verzeichnen phänomenale Aktienrenditen, wobei Metaplanet besonders hervorsticht. Laut neuen Daten von Yahoo Finance stieg der Aktienkurs des japanischen Unternehmens auf Jahressicht um 3.575 Prozent auf derzeit 5.880 Yen (= 37,36 Euro). Erst im April 2024 startete Metaplanet die ehrgeizige Bitcoin-Strategie, welche das “asiatische MicroStrategy” bis heute zum fünfzehntgrößten Corporate-Hodler der Welt heranwachsen ließ.

Die Kursentwicklungen von Metaplanet, Strategy und Bitcoin auf Jahressicht I Quelle: Tradingview

Insgesamt besitzt Japans führendes Bitcoin-Unternehmen inzwischen 1.762 BTC im Wert von 173 Millionen US-Dollar. Der jüngste und zugleich größte Bitcoin-Kauf fand kurz vor Weihnachten statt, als die Firma am 23. Dezember auf einen Schlag 619,7 BTC erwarb. Das sind zwar nur rund 0,4 Prozent der 478.740 BTC, welche Strategy in der Bilanz hält, aber bei der Aktienrendite konnte Metaplanet den großen Rivalen sowie die Krypto-Leitwährung selbst bereits deutlich outperformen.

Am Montag kündigte das Unternehmen in einem X-Post an, dass für die Finanzierung weiterer Bitcoin-Käufe erneut Anleihen im Wert von 4 Milliarden Yen (= 25,4 Millionen Euro) ausgegeben werden. Im Moment des Schreibens könnte man dafür etwa 270 BTC erwerben. Doch CEO Simon Gerovich hat noch lange nicht genug und sagte bereits zum Jahresbeginn: “Unser Ziel ist es, unsere Bitcoin-Bestände auf 10.000 BTC zu erweitern, indem wir die bestmöglichen, uns zur Verfügung stehenden Kapitalmarktinstrumente nutzen.”

Die Vision: 21.000 Bitcoin bis Ende 2026

Auf Zweijahressicht plant Metaplanet gar, ein Tausendstel aller jemals existierenden Bitcoin aufzukaufen. Aktuell entsprechen diese 21.000 BTC einem Wert von etwa 2,06 Milliarden US-Dollar. “Unsere Vision ist es, die Bitcoin-Renaissance in Japan anzuführen und zu einem der größten Bitcoin-Inhaber weltweit zu werden. Dieser Plan ist unser Bekenntnis zu dieser Zukunft”, erklärt Gerovich die Ambitionen seines Unternehmens. Dazu ergänzt Dylan LeChair, Direktor der Bitcoin-Strategie: “Unser Ziel ist es, unsere BTC pro Aktie für die Aktionäre zu maximieren. Bitcoin ist nicht nur ein Asset; es ist die Exit-Strategie. Wir sind hier, um zu akkumulieren und zu führen, nicht um zu verkaufen.”

Nach heutigem Stand wäre Metaplanet mit 21.000 BTC der global drittgrößte Bitcoin-Hodler. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Ob MicroStrategy, Marathon Digital oder Semler Scientific – immer mehr Unternehmen steigen in das Wettrennen um das digitale Gold ein. Mit einem neuen "21-Millionen-Plan", der die Ausgabe von 21 Millionen Aktien über Moving-Strike-Optionsscheine umfasst, will Metaplanet ein größtmögliches Stück des knappen BTC-Kuchens für sich beanspruchen. Dabei sollen über 116,65 Milliarden Yen (= 740 Millionen Euro) an frischem Kapital eingeworben werden, die bislang größte Eigenkapitalbeschaffung für Bitcoin-Käufe in Asien. Für die risikofreudigen Aktionäre von Metaplanet könnte die Strategie der Firma weiterhin hohe Kursgewinne mit sich bringen.