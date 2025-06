Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Warum die aktuellen US-Inflationsdaten einen Einfluss auf die kommende Leitzinsentscheidung haben könnten

Weshalb die neusten Befragungsdaten der Uni Michigan zur Inflationserwartung die Kurse am Finanzmarkt bewegen dürften

Bitcoin (BTC) hat eine turbulente Handelswoche hinter sich. Nachdem der Kurs in der zweiten Wochenhälfte zwischenzeitlich auf rund 100.400 US-Dollar abgesackt war, war das Käuferlager rechtzeitig zur Stelle und hievte die Krypto-Leitwährung zurück bis an die 106.000 US-Dollar. Im Wochenvergleich taxiert die größte Kryptowährung kurz vor Wochenschluss damit gut einen Prozent fester. Insbesondere der erfolgreiche Börsenstart des Stablecoin-Anbieters Circle dürfte maßgeblich zu Erholung beigetragen haben. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

