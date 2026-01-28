In der Kursanalyse wirft Bastian (Bitbull) einen Blick auf Hyperliquid (HYPE) und erklärt, welche Kursmarken jetzt wichtig sind.

Der HYPE Kurs befindet sich im Tageschart an einer technisch wie volumenseitig hochrelevanten Zone. Mit dem Verlust der Unterstützung bei 23,77 US-Dollar setzte zuletzt eine dynamische Abwärtsbewegung ein. Eine ausgeprägte rote Vektorkerze drückte den Kurs bis an das 0,786 Fibonacci Retracement, was einer Korrektur von rund 65 Prozent vom Allzeithoch bei knapp 60 US-Dollar entspricht.

Das aktuelle Kursniveau fällt mit einer volumenschwachen Zone im Volumenprofil zusammen. Unterhalb der zuvor intensiv gehandelten Preisbereiche nimmt das gehandelte Volumen deutlich ab. Solche Low Volume Areas begünstigen entweder schnelle technische Gegenbewegungen oder beschleunigte Abverkäufe, sofern Käufer ausbleiben. Der Kurs hält derzeit exakt an der unteren Begrenzung dieser Zone. Eine Stabilisierung auf diesem Niveau ist entscheidend, um ein weiteres Abrutschen in noch volumenärmere Bereiche zu verhindern.

Während der Kurs zuletzt tiefere Tiefs ausgebildet hat, zeigt der RSI (Relative Strength Index), der das Verhältnis von Aufwärts zu Abwärtsbewegungen misst und Hinweise auf überkaufte oder überverkaufte Marktphasen liefert, eine leichte bullishe Divergenz und gewinnt an Stärke. Dieses Signal deutet auf nachlassenden Verkaufsdruck hin. Unterstützend wirkt, dass sich der RSI in einem Bereich bewegt, aus dem in der Vergangenheit häufig technische Reaktionen folgten. In Kombination mit dem Volumenprofil erhöht sich damit zumindest die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Gegenbewegung, auch wenn daraus noch keine bestätigte Trendwende abgeleitet werden kann.

HYPE Tageschart mit Indikatoren I Quelle: TradingView

Setzt eine Erholung ein, rückt zunächst die Zone zwischen 23,77 und 24,50 US-Dollar in den Mittelpunkt. Im Volumenprofil zeigt sich hier ein Clear Volume Node, der in der Vergangenheit als Gleichgewichtsbereich fungierte. Gleichzeitig trifft der Kurs in dieser Zone auf ehemalige Unterstützung, die nun als Widerstand wirkt. Erst ein nachhaltiger Vorstoß über diesen Bereich sowie eine Rückeroberung des 50er EMA würden das technische Gesamtbild spürbar aufhellen. In diesem Fall eröffnet sich Potenzial für eine Ausdehnung der Bewegung bis in den Bereich um 28,50 US-Dollar, wo das Volumenprofil erneut deutlich zunimmt und ein größerer Angebotsbereich wartet.

Bleibt eine Gegenbewegung hingegen aus, wird eine Seitwärtsstabilisierung im aktuellen Preisbereich entscheidend. Das Volumenprofil spricht dafür, dass sich der Markt hier zunächst orientieren muss. Gelingt keine Bodenbildung und fällt der Kurs unter das 0,786 Fibonacci Retracement, steigt das Risiko eines Abgleitens in noch volumenärmere Zonen deutlich an, was weitere schnelle Abgaben begünstigen würde.

4-Stunden-Chart: wichtiger Widerstand gebrochen

Im 4-Stunden-Chart zeigt der HYPE Kurs erste Anzeichen einer technischen Stabilisierung, bleibt jedoch weiterhin in einer sensiblen Entscheidungsphase. Nach dem jüngsten Abverkauf versucht der Kurs aktuell, oberhalb der lokalen Tiefs eine Bodenstruktur auszubilden. Kurzfristig rückt dabei der Widerstandsbereich um 23,30 US-Dollar in den Fokus. In dieser Zone verläuft nicht nur ein markanter horizontaler Widerstand, sondern auch der 50er EMA, der zuletzt mehrfach als dynamische Verkaufszone fungierte. Sollte der Kurs hier erneut nach unten abdrehen, würde dies als Short Confirmation gewertet und den übergeordneten Abwärtstrend weiter bestätigen.

Gelingt hingegen ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau, öffnet sich der Raum für eine Bewegung in die darüberliegende Widerstandszone, in der zusätzlich höher liegende gleitende Durchschnitte verlaufen. In diesem Szenario wäre eine Fortsetzung der technischen Erholung denkbar. Parallel dazu lässt sich beobachten, ob sich im aktuellen Kursbereich ein größeres W Pattern ausbildet. Eine solche Bodenformation würde allerdings erst durch eine klare Rückeroberung der genannten Widerstandszone bestätigt werden und bleibt bis dahin spekulativ.

HYPE 4-Stunden-Chart mit Indikatoren und Liquidation Levels I Quelle: TradingView

Der RSI (Relative Strength Index), der kurzfristige Momentumverschiebungen widerspiegelt, bewegt sich derzeit im neutralen Bereich und signalisiert weder eine überkaufte noch eine überverkaufte Marktlage, wodurch dem Kurs grundsätzlich Spielraum in beide Richtungen bleibt. Der MACD (Moving Average Convergence Divergence), der als Trendfolge und Momentumindikator die Stärke und Richtung einer Bewegung über gleitende Durchschnitte abbildet, beginnt derweil langsam in den positiven Bereich zu drehen. Das Momentum ist bislang jedoch schwach ausgeprägt, sodass daraus aktuell noch kein belastbares Trendwendesignal abgeleitet werden kann.

