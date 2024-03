In diesem Artikel erfährst du: Einen kleinen Überblick über das Ökosystem

Welche Wallets sich am besten für den Einstieg eignen

Was die wichtigsten dezentralen Börsen und DeFi-Protokolle sind

Was die populärsten NFT-Marktplätze sind

227 dApps, 1,3 Milliarden US-Dollar TVL in DeFi, fast 1.000 Prozent Kursplus in 2023, geschenktes Geld für Nutzer per Airdrops im Wert von tausenden US-Dollar und immer neuer Memecoin-Wahnsinn: Solana ist seit langer Zeit im Aufwind und dominiert die Schlagzeilen. Auch wenn das Wachstum der Blockchain sich nach der explosiven Phase der letzten Monate verlangsamt. Ein Ende des Aufstiegs – noch nicht in Sicht. Viele Influencer, aber auch institutionelle Investoren setzen auf Solana und prognostizieren eine starke Performance im Bullrun. Einfacher, günstiger und schneller als Ethereum und Co.: Das ist das Versprechen. Eine Kampfansage. Wie das Ökosystem aussieht und ihr einsteigt, erfahrt ihr hier.

Ein kleiner Überblick über Solana