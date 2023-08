Die Nachfrage in einem Krypto-Presale gibt grundlegend ersten Aufschluss über die Popularität eines Projekts. Der Memecoin Wall Street Memes konnte bis jetzt im Vorverkauf über 18 Millionen US-Dollar einsammeln.

Im Vorverkauf stößt das Konzept einer Kryptowährung erstmals auf die Community. Das Krypto-Projekt muss jetzt den Proof-of-Concept liefern, sodass es Nachfrage bei den Anlegern generieren kann. Dies scheint Wall Street Memes bis dato gelungen zu sein. Der neue Memecoin WSM hat mittlerweile Kapital in Höhe von 18 Millionen US-Dollar eingesammelt.

Dennoch scheint dies erst der Anfang einer langen Reise für Wall Street Memes zu sein. Das Team visiert entsprechend der Roadmap ambitionierte Ziele an. Schließlich will Wall Street Memes (WSM) mittelfristig eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde US-Dollar erreichen und sich an vorderster Front im Marktsegment der Memecoins positionieren. Doch kann dies gelingen?

Mehr über Wall Street Memes erfahren

Zeitlosigkeit: Wall Street Memes ist kein kurzweiliger Hype

Memecoins ohne fundamentalen Use Case werden primär von Hype, Anziehungskraft und Vision getragen. Es gibt meist keine klaren wirtschaftlichen Anwendungen und keinen langfristigen Nutzen. Vielmehr gelangen Investoren durch Internet-Phänomene und starke Communities zum Memecoin. Solche Memecoins können vorübergehend an Popularität gewinnen, aber ohne echten Mehrwert können sie eben auch schnell in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn das Interesse abnimmt oder die Stimmung umschlägt. Deshalb ist es unabdingbar, dass Memecoins für nachhaltigen Erfolg eine zeitlose Anziehungskraft kreieren. Das ist die wohl größte Herausforderung des Teams.

Der Geist hinter WallStreetBets, GameStop und Wall Street Memes ist dabei zeitlos, da er die Idee der kollektiven Aktion und des Empowerments von Einzelpersonen gegenüber etablierten Finanzinstitutionen verkörpert. Dieser Trend könnte bestehen, da er die demokratischen Möglichkeiten des Internets nutzt und die Machtverhältnisse in der Finanzwelt infrage stellt.

Zu Wall Street Memes

Airdrop-Kampagne macht HODLN attraktiver

Im Kryptomarkt sind Airdrop-Kampagnen zuletzt immer beliebter geworden, da sie verschiedene Vorteile bieten. Viele Krypto-Anleger machen sich auf die Suche nach Airdrops. Diese fördern die Bekanntheit und Verbreitung einer neuen Kryptowährung, indem kostenlose Token an eine breite Nutzerbasis verteilt werden. Dabei können Airdrops ein Anreiz für bestehende Inhaber sein, ihre Coins zu halten, um von potenziellen Belohnungen zu profitieren.

Nachweislich der Tokenomics hat Wall Street Memes 30 Prozent des Total Supplies für Community-Rewards reserviert. Damit dürften mittelfristig Airdrops den Wall Street Memes Coin begleiten und die Halter entlohnen, die sich für das HODLN von WSM entscheiden.

Insider-Dumps, ein Rug-Pull oder kontinuierliche Verwässerungen durch Token-Unlocks – die Bedenken vieler Krypto-Anleger sind groß, wenn es um neue Presales geht oder auch bestehende Projekte eine deutliche Diskrepanz zwischen aktueller Marktkapitalisierung und vollständig verwässerter Bewertung aufweisen.

Mittelfristig werden 100 Prozent der WSM Token in das Eigentum der Community übergehen, während das Team bewusst auf einen privaten Presale verzichtete. Natürlich begleiten Vorsicht und gründliche Analysen Investoren im Marktsegment der Memecoins, das auch größere Risiken beinhaltet.

50 Prozent der Token werden im Presale verkauft. Weitere 30 Prozent sind eben für die besagten Airdrops bestimmt, während jeweils 10 Prozent des Total Supplies für die Liquidität an CEX und DEX reserviert wurden.

Wie der Wall Street Memes Coin nach dem Vorverkauf vom Markt angenommen wird, wird erst die Zukunft zeigen. Die Community scheint das Konzept spannend zu finden. Inzwischen hat der Presale 18 Millionen US-Dollar erreicht. Darüber hinaus machen die Vision, potenzielle Airdrops und die Fundamentaldaten Wall Street Memes zu einem Projekt, das sich an Memecoins interessierte Händler im Juli 2023 näher anschauen könnten.

Zum Wall Street Memes Presale

Jetzt kostenlosen Newsletter abonnieren Top-Themen, Top- & Flop-Coins, Kursentwicklungen, Wirtschaftskalender. Alle wichtigen Updates zu Bitcoin, Blockchain & Co. kostenlos per E-Mail! Jetzt anmelden