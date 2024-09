Ethereum-Mastermind Vitalik Buterin gab auf der “Token 2049” ein Ständchen zum Besten. Tron-Gründer Justin Sun würde sich am liebsten mit ihm prügeln.

Vitalik Buterin singt – Justin Sun droht ihm Prügel an

In diesem Artikel erfährst du: Warum es bei der größten Krypto-Konferenz des Jahres zum Aufreger kam

Welche Töne Vitalik Buterin dort nicht getroffen hat

Weshalb Justin Sun den Ethereum-Gründer vermöbeln will

20.000 Teilnehmer, 7.000 Unternehmen, ein Schaulauf der Web3-Branche vor pompöser Kulisse: Auf der “Token 2049” in Singapur traf sich diese Woche alles, was in der Branche Rang und Namen hat. Ein Pflichttermin war die größte Krypto-Konferenz des Jahres auch für Stargast Vitalik Buterin, der sogleich für die Überraschung des Abends sorgte: eine Kostprobe seines Gesangstalents. Spoiler: Er hätte es nicht tun sollen. Neben Gesangsstunden sollte sich der geniale Denker wohl vor allem aber um einen Boxverein kümmern. Denn Tron-Gründer Justin Sun kann es offenbar kaum abwarten, dem Ethereum-Chef eine Abreibung zu verpassen.

Krypto-Influencer gehen aufeinander los

