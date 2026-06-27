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Meinungs-ECHO  

Vitalik Buterin fordert die KI heraus – zerbricht Ethereum?

Das zweitgrößte Krypto-Projekt steckt in einer Krise: Der Kurs schwächelt, der Ethereum Foundation geht das Geld aus. Vitalik Buterin testet derweil die Grenzen der KI.

Moritz Draht
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Ethereum-Gründer Vitalik Buterin

Beitragsbild: picture alliance

 | Vitalik Buterin lässt sich von der KI jagen

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Risiken die aktuelle Krise für die Zukunft von Ethereum birgt
  • Wie schwer die Abgänge wichtiger Entwickler für das Netzwerk wiegen
  • Warum Vitalik Buterin ausgerechnet jetzt einen ungewöhnlichen KI-Test startet

Ein Bärenmarkt ist auch ein Charaktertest: Halten Projekte Krisenzeiten stand? Was, wenn das Geld knapp wird? Wie resilient sind “dezentrale” Krypto-Ökosysteme? Schaut man zurzeit auf Ethereum, werden diese Fragen lauter. Bei der Ethereum Foundation – Think Tank, Entwickler-Epizentrum, Marketingabteilung und Stiftung in einem – machen sich zurzeit Auflösungserscheinungen bemerkbar. Mehrere prominente Abgänge und ein radikaler Sparkurs mit deutlichem Personalabbau: Im Krypto-Jargon spräche man wohl von einer red flag. Das Fundament, auf dem die zweitgrößte Kryptowährung gebaut ist, es scheint zu wackeln. Und Vitalik Buterin? Der spielt Fangen mit der KI.

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