Vitalik Buterin fordert die KI heraus – zerbricht Ethereum?

In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Risiken die aktuelle Krise für die Zukunft von Ethereum birgt
- Wie schwer die Abgänge wichtiger Entwickler für das Netzwerk wiegen
- Warum Vitalik Buterin ausgerechnet jetzt einen ungewöhnlichen KI-Test startet
Ein Bärenmarkt ist auch ein Charaktertest: Halten Projekte Krisenzeiten stand? Was, wenn das Geld knapp wird? Wie resilient sind “dezentrale” Krypto-Ökosysteme? Schaut man zurzeit auf Ethereum, werden diese Fragen lauter. Bei der Ethereum Foundation – Think Tank, Entwickler-Epizentrum, Marketingabteilung und Stiftung in einem – machen sich zurzeit Auflösungserscheinungen bemerkbar. Mehrere prominente Abgänge und ein radikaler Sparkurs mit deutlichem Personalabbau: Im Krypto-Jargon spräche man wohl von einer red flag. Das Fundament, auf dem die zweitgrößte Kryptowährung gebaut ist, es scheint zu wackeln. Und Vitalik Buterin? Der spielt Fangen mit der KI.
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden