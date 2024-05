"This is where I f*** your brain out"

“Time on Bitcoin: This is where I f*** your brain out”, eröffnet Strike-CEO und Bitcoin-Maximalist Jack Mallers seinen Vortrag über die Zeit bei Bitcoin. Für Satoshi Nakamoto sei Zeit besonders wichtig: Im Whitepaper erwähnt der Bitcoin-Gründer das Wort immerhin 24 Mal. Mehr noch: In einigen Kommentaren im Bitcoin-Code spricht Satoshi von Bitcoin als sogenannte Timechain, nicht als Blockchain. Zeit spielt also eine wichtige Rolle bei der ältesten Kryptowährung. Warum ist das so?

“Um eine Liste darüber zu haben, wer wem was schuldet, muss man die absolute Reihenfolge der Transaktionen kennen”, erklärt Mallers.

