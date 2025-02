Der Krypto-Markt ist bekannt für seine verrückten Geschichten, doch diese hat wohl einen zweifelhaften Beigeschmack. Am gestrigen Dienstag benannte Elon Musk, der reichste Mann der Welt, seinen X-Account überraschend in “Harry Bolz” um. Übersetzt ins Deutsche bedeutet dieser originelle Name so viel wie “haarige Eier”, sodass der als Krypto-Sympathisant geltende Milliardär wohl entweder provozieren oder Selbstironie beweisen wollte. Zuvor schlug die Meldung hohe Wellen, dass Elon Musk das KI-Unternehmen OpenAI für die beachtliche Summe von 97 Milliarden US-Dollar übernehmen wolle.

Elon Musk is my favorite billionaire, I mean Harry Bōlz is my favorite billionaire pic.twitter.com/v409U62fOv — Teslaconomics (@Teslaconomics) February 11, 2025

Ein Krypto-Trader ist dank dieser Umbenennung von Elon Musk binnen kürzester Zeit zum Millionär geworden. Hintergrund: Der frisch gelaunchte Memecoin “HarryBolz” explodierte regelrecht und erreichte zeitweise eine Marktkapitalisierung von 20 Millionen US-Dollar.

Davon profitiert hat vor allem eine Wallet namens LeBron, die vor fünf Tagen 128,8 Millionen HARRYBOLZ für 25 SOL (rund 4.800 US-Dollar) erwarb. Auf dem Höhepunkt des Hypes verkaufte dieselbe Wallet dann 109,8 Millionen des Tokens für 3.650 SOL im Wert von derzeit 739.000 US-Dollar. Die verbliebenen 18,97 Millionen HARRYBOLZ waren zu diesem Zeitpunkt etwa 277.000 US-Dollar wert, sodass der Krypto-Trader über eine Million US-Dollar verdiente. Inzwischen crashte der Memecoin wieder und auch der Solana-Kurs korrigierte, sodass es sich aktuell um etwa 717.000 US-Dollar handeln würde.

Indizien sprechen für Krypto-Insiderhandel

Andere Krypto-Spekulanten stiegen direkt nach Musks Profilumbenennung ein und konnten sich sechsstellige Gewinne sichern. In einem X-Post warnte daher der Krypto-Trader Momin unerfahrene Anleger: “Wenn du nicht früh dabei warst, kannst du jetzt nur noch verlieren […].” Und fügt hinzu: “Vielleicht ist der richtige Schachzug in Zukunft, Peanuts auf alles zu werfen, was auch immer Elon erwähnt – wenn man dieses Spiel spielen will.” Inzwischen ist der Kurs von HARRYBOLZ über 90 Prozent eingebrochen.

BTC-ECHO Markexperte Stefan Lübeck weist auf ein größeres Problem im Zusammenhang mit dem umstrittenen Memecoin hin: “Wenige Stunden vor Elons Musks Post kam es zu einem weiteren nennenswerten Kauf von HARRYBOLZ, was nahelegt, dass jemand von dieser Namensänderung wusste oder zumindest darauf spekulierte. Das könnte auf ein Insidergeschäft hindeuten.”

Der schnelle Aufstieg und Fall von HARRYBOLZ I Quelle: GeckoTerminal

Er betont: “Derartige Geschäfte sind an regulierten Märkten wie der Wall Street strikt verboten. Am unregulierten Krypto-Markt ist das aber aktuell ohne Strafverfolgung möglich.” Sollte es sich um einen Insider handeln, läge trotz der fragwürdigen Umstände keine Straftat vor. Die gleiche Wallet hatte zuvor schon massive Gewinne mit den Memecoins MELANIA (8,9 Millionen US-Dollar) und TRUMP (3,2 Millionen US-Dollar) erzielt.

Das könnte zumindest darauf hindeuten, dass der Krypto-Trader selbst vertraut ist mit den unternehmerischen Projekten der Trump-Familie. Ob Elon Musk von den jüngsten Geschehnissen rund um den HarryBolz-Memecoin Bescheid wusste, bleibt jedoch offen. Zumindest für Dogecoin, die Mutter aller Memecoins, setzte er sich in der Vergangenheit mit großem Enthusiasmus ein.