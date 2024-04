In diesem Artikel erfährst du: Warum Uniswap (UNI) aktuell abverkauft wird

Welche Kursmarken nun für Anleger relevant werden

Warum eine SEC-Klage dem UNI-Kurs nachhaltig schaden könnte

Nachdem Uniswap im Vormonat immer wieder am starken Widerstandsbereich bei 13,01 US-Dollar scheiterte, übernahmen die Bären vorerst wieder das Ruder und drückten den Kurs zurück unter die gleitenden Durchschnittslinien EMA20 (rot) und EMA50 (orange). Damit hat sich der UNI-Kurs vorerst wieder deutlich von seinem Jahreshöchstkurs verabschiedet und handelt aktuell 45 Prozent unter seinem Jahreshoch. Allein in den letzten 24 Handelsstunden korrigierte der Kurs um 15 Prozentpunkte gen Süden und konnte sich erst am 38er Fibonacci-Retracement der übergeordneten Trendbewegung stabilisieren.

Wie die Chancen für eine Trendumkehr gen Norden in den kommenden Wochen einzuschätzen sind und welche Chartniveaus Anleger bei Uniswap jetzt zwingend im Fokus haben sollten, wird im Folgenden analysiert.