In diesem Artikel erfährst du: Warum Uniswap (UNI) zuletzt abverkauft wurde

Welche Widerstandsmarken die Käuferseite zurückerobern muss

Was die fallenden Transaktionsgebühren von Ethereum mit der Kursschwäche von Uniswap zu tun haben

Nachdem Uniswap (UNI) in den letzten Monaten deutlich schwächelte und zu Monatsbeginn mit 4,70 US-Dollar auf den niedrigsten Wert seit November 2023 abgerutscht war, geht es zuletzt wieder bergauf. In den letzten 24 Handelsstunden schob sich der UNI-Kurs um acht Prozentpunkte gen Norden und egalisierte damit den Abverkauf von Anfang August. Erst am Kreuzwiderstand aus Supertrend und gleitendem Durchschnitt EMA50 bei 7,13 US-Dollar ging in den letzten Handelsstunden kurzfristig die Dynamik verloren. Durch die jüngste Erholung hat sich der UNI-Kurs vorerst wieder um rund 50 Prozent von seinem Tiefststand erholen können.

Wie die Chancen für eine nachhaltige Bodenbildung in den kommenden Wochen einzuschätzen sind, und welche Chartniveaus Anleger bei Uniswap jetzt zwingend im Blick haben sollten.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden