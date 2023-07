Dies ist ein BTC-ECHO Plus+ Artikel. Plus+ Inhalte sind nur für Plus+ Mitglieder komplett sichtbar. Solltest du bereits ein Magazin-Abo haben, dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und sichere dir sofortigen Zugriff!

Per Klick passiv Geld verdienen und zurücklehnen: der Traum eines jeden. Und doch ist eigentlich allen klar: Wer solche Dienste anbietet, ist in etwa so seriös wie ein “nigerianischer Prinz”, der in Geldnot geraten ist. Doch im Reich des magischen Internetgeldes verschwimmen die Grenzen bekanntlich.

So auch beim neuesten DeFi-Trend, den Telegram-Bots. Ihr Versprechen: automatisches Geldverdienen durch Copy-Trading oder Airdrop-Farming. Ganz vorne mit dabei ist Unibot und dessen Token UNIBOT. Dieser erobert die Krypto-Charts derzeit im Sturm, steuert mit fast 300 Prozent in 30 Tagen auf das zweite Allzeithoch in einem Monat zu. Einige halten das automatisierte DEX-Trading per Messenger sogar für die Zukunft von DeFi. Was ist dran am neuen Trend?

Unibot und Co.: So funktionieren Telegram-Bots

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Du bist bereits Magazin-Abonnent? Dann prüfe jetzt dein E-Mail-Postfach und erhalte sofortigen Zugriff! € 1,- für 1 Monat Nur für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf alle BTC-ECHO Plus+ Inhalte

Geräteübergreifender Zugang (Web & App)

Exklusive Artikel und Analysen

Viel weniger Werbung für ein besseres Lesegefühl Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden