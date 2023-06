Vier Coins, ein großer Name und viele Verschwörungserzählungen: Diesen Dienstag ließ die Wall Street die Bombe platzen. Die neue und komplett regulierte Kryptobörse EDX Markets nimmt ihren Betrieb auf. Für viele in der Kryptobranche ist sie ein Emblem der alten Finanzwelt. Besonders eine umstrittene Figur erweckt die Aufmerksamkeit: Klaus Schwab. Er ist der Gründer des elitären World Economic Forums (WEF) und Autor des Bestsellers, “The Great Reset”. Der deutsche Ökonom steht hinter EDX, gemeinsam mit anderen Schwergewichten der Wall Street, unter ihnen: Fidelity und Citadel Securities, die Vermögen in Milliardenhöhe handeln und verwalten.

“Unglaubliches Timing”, lässt der Chef der Kryptobörse Binance auf Twitter verlauten, Changpeng Zhao. “Aber je mehr, desto besser.” Die Andeutung ist klar: Seine Börse und Coinbase wurden gerade von der SEC angeklagt. Die Kryptobranche findet sich im Würgegriff der US-Behörden wieder. Und jetzt … kommen die Großen. Schlag auf Schlag. Nicht nur Schwab. Auch über einen BlackRock-ETF wird spekuliert. Und die Deutsche Bank bewirbt sich um eine Kryptoverwahrerlizenz.

https://twitter.com/cz_binance/status/1671295082920591366

“Der Kreuzzug der SEC gegen Binance & Coinbase enthüllt ein klareres Narrativ”, schreibt der Blockchian-Entwickler Rich Quack. Und fragt: Gary Gensler, der Chef der SEC, nur eine “Marionette der Top-Manager”? In Variationen findet man diese Lesart überall auf Twitter. Miles Deutscher meint: “Die Übernahme der traditionellen Finanzinstitutionen beginnt.” Caitlin Long, Gründerin der Custodia Bank, erklärt im Podcast der Journalistin Camilla Russo: Die US-Regulatoren haben mit ihren Angriffen auf Krypto das Feld für die Wall Street frei gemacht. Sie schützen nicht Anleger, sondern etablierte Unternehmen.

Just finished recording a podcast ep w/ @CaitlinLong_



🔥 Her take:



Fidelity, Citadel, Charles Schwab launch EDX exchange

Blackrock files for Bitcoin ETF

… US regulators cleared the field for them.



US regulatory action isn't protecting investors. It's protecting incumbents — Camila Russo (@CamiRusso) June 20, 2023

June 5-6: SEC files lawsuits against Binance and Coinbase



June 15: BlackRock files for spot $BTC ETF



June 20: Crypto exchange backed by Citadel, Schwab and Fidelity (EDX Markets) goes live



The TradFi takeover is here. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 21, 2023

EDX-Markets vermarktet sich als non-custodial-Exchange. Es wird ähnlich wie an der New Yorker Börse (NYSE) oder der Nasdaq (NASDAQ) gehandelt. EDX bringt Käufer und Verkäufer auf der Plattform zusammen, aber verwahrt ihre Assets nicht. Bisher listet man nur vier Coins: Bitcoin, Bitcoin-Cash, Ethereum und Litecoin. Der Grund: Diese wurden von der US-Finanzaufsicht SEC bisher noch nicht als Wertpapiere eingestuft. Auf CNBC spricht man von einer “neuen Phase” für die Branche. “Das hier ist ein Schritt in die Richtung, wie der institutionelle Finanzmarkt funktioniert”, so Josh Brown, Großinvestor, im Interview.

A new institutional facing crypto exchange launching today. EDX, backed by Fidelity, Schwab and Citadel will trade bitcoin, bitcoin cash, litecoin and ethereum. @Downtown Josh Brown says "crypto is entering a new phase" pic.twitter.com/xBClLps4Fi — CNBC Halftime Report (@HalftimeReport) June 20, 2023

“Blockchain, aber ohne Krypto”

“EDX vermeidet es, direkt Kleininvestoren zu bedienen”, twittert der Digital Asset Manager, Ram Ahluwalia: “Es richtet sich an Institutionen.” Anders als bei traditionelle Kryptobörsen braucht man Drittparteien, um zu investieren: allen voran “Banken und Kryptoverwahrer.” Kryptoinvestor Austin Campbell meint dazu: “Es ist die nächste Version von “Blockchain, aber ohne Krypto”, was eigentlich in diesem Fall heißt: “Blockchain, aber Blockchain ist nicht erlaubt. Das ist für mich das Äquivalent, als würdest du ein Pferd nutzen, um dein Auto zu ziehen, anstatt die Innovation der Automobilität zu begrüßen.”

Dass EDX so viel negative Aufmerksamkeit auf sich zieht, dürfte auch an der umstrittenen Person Klaus Schwab liegen. Er gilt als Hassfigur im Kryptospace, aber auch für rechte und linke Gruppierungen ist er das personifizierte Böse. Klaus Schwab ist Gegenstand etlicher Verschwörungserzählungen.

Die Angst vor dem “Great Reset”

“Du wirst nichts besitzen. Und glücklich sein”: Dieser Satz von ihm gilt Kritikern als Losung für das, was manche als “New World Order” sehen. Einen großen Plan, die Welt nach dem Willen einer kleinen globalen Elite zu formen. Sie fürchten wahlweise einen totalen Überwachungsstaat, die Einführung des Sozialismus oder eine geplante Bevölkerungsdezimierung.

Blaupausen für die “neue Weltordnung” hat Schwab selbst vorgelegt, in seinem Buch “The Great Reset”: Er spricht vom “Tod des Neoliberalismus”. Neben der Umverteilung von oben nach unten will man einen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Das von Klaus Schwab gegründete World Economic Forum (WEF) in Davos gilt als Sammelpunkt für diese Bestrebungen. Dort sammeln sich jedes Jahr die mächtigsten Menschen der Welt zum Ideenaustausch.

Die Great-Reset-Agenda zieht auch, abseits der Verschwörungen, viel Kritik auf sich. So schrieb Forbes, sie sei „ein weiteres Beispiel dafür, wie reiche, mächtige Eliten ihr Gewissen mit falschen Bemühungen, den Massen zu helfen, beruhigen und sich dabei noch reicher und mächtiger machen.”