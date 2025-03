Über 100.000 US-Dollar Wie hoch steigt Bitcoin in Q2?

Gemessen am Median ist Bitcoin im zweiten Jahresquartal deutlich gestiegen. Doch gilt das auch für 2025 – und was bedeutet das für Anleger? Wir erklären es Euch.

In diesem Artikel erfährst du: Wie groß die Rendite in den letzten 12 Jahren in Q2 war

Was in Q2 für ein Bitcoin-Wachstum spricht

Was Anleger jetzt tun müssen, um zu profitieren

Statt der versprochenen Kursexplosion wurde die Bitcoin-Reserve zum “Sell the News”-Event, die Altcoins-Saison lässt auf sich warten und der Memecoin-Hype fand mit TRUMP seinen vorzeitigen Höhepunkt. Die Rendite im ersten Quartal 2025 war rückläufig: Mit einem Rückgang von 13 Prozent seit Anfang des Jahres leuchten viele Portfolios rot. Ob sich das in Q2 ändern wird? Historisch betrachtet stieg BTC in den Monaten April, Mai und Juni stärker als in den ersten drei Monaten. Auch diesmal?

