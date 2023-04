Eine Partnerschaft zwischen Online-Broker eToro und Twitter lässt Nutzer nun in Aktien und Kryptowährungen investieren.

Ist das der Durchbruch für die Massenadoption? Twitter-Nutzer können nun in Aktien, ETFs und Kryptowährungen investieren. Zwar nicht über die Social-Media-Plattform selbst, sondern über den Broker eToro. Die Partnerschaft gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt. CNBC berichtete vorab über die Kooperation.

Im Zentrum der Zusammenarbeit stehen die Cashtags von Twitter. Das Feature führte das Unternehmen aus San Francisco Ende letzten Jahres ein, damals als zusätzliche Filterfunktion für Suchanfragen. Die Partnerschaft baut dieses Feature aus. Nutzer können nun Echtzeitkurse für Aktien, Kryptowährungen und ETFs abrufen, indem sie ein $-Zeichen vor das Asset setzen. Ein Button leitet den User zur Broker-Plattform von eToro über, wo am Ende getradet werden kann. In den nächsten Tagen werde man alle Funktionen für die Cashtags ausgerollt haben, erklärt ein eToro-Sprecher gegenüber BTC-ECHO. Es fehle lediglich die finale Bestätigung von Twitter.

Das passiert, wenn man $TSLA bei Twitter sucht

Die Suchfunktion wird bei Twitter-Nutzern derweil immer beliebter. Laut Pressemitteilung verzeichnet die Plattform durchschnittlich 4,7 Millionen Suchanfragen über die Cashtags pro Tag.

Elon Musk baut Twitter um

Allgemein passt die Partnerschaft in die Umbaupläne von Elon Musk. Der Multimilliardär will Twitter zu einer “Super-App” machen, eine Anwendung, die eine breite Spanne an Dienstleistungen umfasst und gewinnorientierter arbeitet. Dafür setzte Musk bereits mehrere Maßnahmen wie eine kostenpflichtige Verifizierung von Accounts um und entließ massenhaft Personal. Von ehemals 8.000 Mitarbeitern sind nur noch 1.500 bei Twitter beschäftigt.

Der Deal mit eToro dürfte weiter Geld in die Kassen spülen. Über die finanziellen Modalitäten schweigen beide Unternehmen. Denkbar wäre jedoch, dass Twitter für jeden erfolgreichen Trade auf eToro eine Provision erhält.

Twitter: Elon Musk bringt 370 Millionen Nutzer auf den Krypto-Geschmack

Twitter: Elon Musk lässt Nutzer Krypto und Aktien kaufen

Und auch der Krypto-Space dürfte Kapital aus der Partnerschaft schlagen. Immerhin werden so auf einen Schlag 360 Millionen Nutzern auch Kryptowährungen angeboten. Die Adoption von Bitcoin und Co. durch den Mainstream könnte so schlagartig steigen.

Podcast

Du möchtest Kryptowährungen kaufen? Trade die populärsten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum auf eToro, der weltweit führenden Social-Trading-Plattform. (81% der CFD-Retail-Investoren verlieren Geld bei dem Anbieter). Zum Anbieter