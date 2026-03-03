Der Krypto-Markt zeigt sich von den Spannungen im Nahen Osten bislang weitgehend unbeeindruckt. Weshalb eine abwartende Haltung aktuell dennoch zu bevorzugen ist.

Bodenbildung am Krypto-Markt in Sicht, aber wir halten die Füße (noch) still

Der Bitcoin-Kurs kann sich trotz Iran-Konflikts verhältnismäßig gut behaupten. Auch die Mehrheit der Altcoins tendiert seitwärts und konnte ein Abrutschen auf neue Jahrestiefs bislang verhindern. Vermehrte Zuflüsse in die Krypto Spot-ETFs erhöhen die Chancen auf eine Erholungsbewegung. Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt, wie du dich jetzt verhalten solltest, um den Bären nicht in die Falle zu gehen.

Das Krypto-Portfolio zeigt stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Co. im Makro-Check: Das treibt die Kurse aktuell

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin kann sich trotz zunehmender Unsicherheiten infolge der Eskalation im Nahen Osten wider Erwarten gut behaupten und handelt mit gut 67.000 US-Dollar im Wochenvergleich knapp sechs Prozent fester. Ähnlich robust zeigen sich die Kurse der großen Layer1-Blockchains Ethereum, Solana und Binance Coin. Das Open Interest bei Bitcoin kann sich trotz fünf negativen Handelsmonaten und steigender Gefahr einer Abschwächung der Weltwirtschaft in Anbetracht eines drohenden Flächenbrands in der Golf-Region ebenfalls stabilisieren. Auch der Fear & Greed Index kann sich leicht von seinem Extremwert vom Wochenende lösen, indiziert aber unverändert “extreme Angst”.

Steigende ÖL- und Goldpreise untermauern die Einpreisung der schwierigen Lage in der Straße von Hormus. Gleichzeitig führen Hiobsbotschaften aus dem Private-Credit Markt in den USA zu weiteren Sorgen unter Anlegern. Mehr dazu hier:

So ist das Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unverändert beinhaltet das Musterdepot die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP) und Hyperliquid (HYPE). Das Portfolio verfügt zudem über eine hohe Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) von rund 40 Prozent.

Trotz der volatilen Kursbewegungen in den letzten sieben Handelstagen weist das Portfolio eine leichte Erholung von gut drei Prozent auf und notiert aktuell bei knapp 86.000 US-Dollar Gesamtwert.

Das BTC-ECHO Musterdepot zeigt sich in Anbtracht des Iran-Konflikts resilient

Coin-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC): Der Bitcoin-Kurs kann sich in Anbetracht starker Abverkäufe an den weltweiten Aktienmärkten verhältnismäßig gut behaupten und gehört in den letzten Tagen zu den Outperformern am Finanzmarkt. Der charttechnisch relevante Bereich um 63.000 US-Dollar konnte trotz Iran-Konflikt vorerst von den Bullen verteidigt werden. Eine Rückeroberung der 69.000 US-Dollar würde die Chance auf eine anhaltende Erholungsbewegung weiter steigern und die Widerstandszone um 71.000 US-Dollar käme als Zielbereich in den Fokus. Korrigiert der BTC-Kurs im Zuge eines anhaltenden Abverkaufs am US-Aktienmarkt hingegen unter die Unterstützungszone zwischen 63.000 US-Dollar und 62.000 US-Dollar, droht ein Rückfall bis an das Jahrestief bei 60.001 US-Dollar. Ein Flächenbrand im Nahen Osten könnte Bitcoin sogar in Richtung 58.164 US-Dollar führen.

Der Bitcoin-Kurs kann sich in Anbetracht starker Abverkäufe an den weltweiten Aktienmärkten verhältnismäßig gut behaupten und gehört in den letzten Tagen zu den Outperformern am Finanzmarkt. Der charttechnisch relevante Bereich um 63.000 US-Dollar konnte trotz Iran-Konflikt vorerst von den Bullen verteidigt werden. Eine Rückeroberung der 69.000 US-Dollar würde die Chance auf eine anhaltende Erholungsbewegung weiter steigern und die Widerstandszone um 71.000 US-Dollar käme als Zielbereich in den Fokus. Korrigiert der BTC-Kurs im Zuge eines anhaltenden Abverkaufs am US-Aktienmarkt hingegen unter die Unterstützungszone zwischen 63.000 US-Dollar und 62.000 US-Dollar, droht ein Rückfall bis an das Jahrestief bei 60.001 US-Dollar. Ein Flächenbrand im Nahen Osten könnte Bitcoin sogar in Richtung 58.164 US-Dollar führen. Ethereum (ETH): Ethereum schließt sich der relativen Stärke von Bitcoin an und kann sich ebenfalls gegen einen Abverkauf in Richtung Jahrestief wehren. Solange der Ether-Kurs sich oberhalb der 1.927 US-Dollar stabilisiert und damit nicht erneut in die Schlüsselzone zwischen 1.836 US-Dollar und 1.750 US-Dollar zurückfällt, besteht die Chance auf eine zeitnahe Rückeroberung der psychologisch relevanten Marke von 2.000 US-Dollar. Gelingt dieser Anstiegsversuch, wäre auch die EMA-20 zurückerobert. Sollte Ethereum hingegen auf ein neues Wochentief wegbrechen, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis in Richtung Jahrestief um 1.750 US-Dollar wieder zu. Sogar ein Spike auf 1.668 US-Dollar wäre kurzfristig nicht auszuschließen.

Ethereum (ETH): Ethereum schließt sich der relativen Stärke von Bitcoin an und kann sich ebenfalls gegen einen Abverkauf in Richtung Jahrestief wehren. Solange der Ether-Kurs sich oberhalb der 1.927 US-Dollar stabilisiert und damit nicht erneut in die Schlüsselzone zwischen 1.836 US-Dollar und 1.750 US-Dollar zurückfällt, besteht die Chance auf eine zeitnahe Rückeroberung der psychologisch relevanten Marke von 2.000 US-Dollar. Gelingt dieser Anstiegsversuch, wäre auch die EMA-20 zurückerobert. Sollte Ethereum hingegen auf ein neues Wochentief wegbrechen, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis in Richtung Jahrestief um 1.750 US-Dollar wieder zu. Sogar ein Spike auf 1.668 US-Dollar wäre kurzfristig nicht auszuschließen.

Solana (SOL): Auch Solana zeigt sich zuletzt robust und versucht aktuell die EMA-20 bei 86 US-Dollar zu überwinden. Anhaltende Kursstärke würde die Wahrscheinlichkeit für einen Sprung in Richtung 92 US-Dollar weiter erhöhen. Diese Marke gilt als Gradmesser auf der Oberseite. Eine Rückeroberung würde die Chance auf eine Trendfortsetzung bis an die EMA-50 bei 98 US-Dollar deutlich verbessern. Fällt der SOL-Kurs in den kommenden Tagen hingegen per Tagesschlusskurs unter den Keysupport bei 75 US-Dollar, droht ein Retest des Jahrestiefs bei 67 US-Dollar. Sollte auch diese Chartmarke im Zuge einer anhaltenden Schwäche an den Finanzmärkten aufgegeben werden, käme die Unterstützung bei 56 US-Dollar in den Fokus.

Aave (AAVE): Das DeFi-Protokoll Aave verpasste zu Wochenbeginn eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb der EMA-20 und rutschte in der Folge zurück an das untere Bollingerband bei 110 US-Dollar. Insbesondere der ausufernde Streit um die Aave-DAO dürfte für Anleger ein Grund zum Verkauf gewesen sein. Solange die Marke von 120 US-Dollar nicht dynamisch überwunden ist, droht der Kurs zurück in Richtung 100 US-Dollar zurückzufallen. Kommt es zu einem Bruch dieses wichtigen horizontalen Supports, käme das Jahrestief bei 92 US-Dollar wieder in den Fokus.

Binance Coin (BNB): Der Kurs des Binance Coins kann sich zuletzt erholen und versucht aktuell die EMA-20 bei 634 US-Dollar zu überwinden. Gelingt ein Sprung über diesen gleitenden Widerstand und auch der horizontale Resist bei 643 US-Dollar wird durchbrochen, wäre eine Trendfortsetzung in Richtung 688 US-Dollar vorstellbar. Sollte der Markt hingegen erneut schwächeln und BNB rutscht zurück an das untere Bollingerband bei 593 US-Dollar und kann sich hier nicht stabilisieren, droht ein Retest des Vorwochentiefs bei 580. In der Folge würde auch die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls an das Jahrestief bei 550 US-Dollar wieder zunehmen.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL handelt mit 0,60 US-Dollar ebenfalls weiter unter seinem EMA-20, taxiert aber weiterhin 31 Prozent oberhalb seines Monatstiefs von 0,46 US-Dollar. Solange der Kurs den EMA-20 bei 0,64 US-Dollar nicht zurückerobern kann, ist das kurzfristige Bild dennoch weiter bearish zu bewerten. Immerhin steht der RSI mit 43 kurz davor in die neutrale Zone zurückzukehren, was den Abgabedruck reduzieren dürfte. Eine Rückeroberung des EMA-20 könnte das AI-Projekt bis an das Monatshoch um 0,70 US-Dollar führen. Bleibt der Verkaufsdruck hingegen bestehen, wäre ein Rückfall auf 0,53 US-Dollar nicht auszuschließen.

Canton (CC): Der Kurs der RWA-Blockchain musste den EMA-20 zuletzt aufgeben und droht nachhaltig unter die Marke von 0,16 US-Dollar abzurutschen. Es besteht die Gefahr, dass der RSI aus der neutralen Zone gen Süden ausbricht und damit ein frisches Verkaufssignal generiert. Eine Folgekorrektur in Richtung 0,14 US-Dollar wäre vorstellbar. Erst ein Ausbruch über das Wochenhoch würde die Chance auf eine Erholung in Richtung Vorwochenhoch um 0,18 US-Dollar wieder steigern.

Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid kann sich in den letzten Handelstagen deutlich erholen und versucht aktuell den EMA-200 bei 32,23 US-Dollar zu überwinden. Gelingt ein Ausbruch, käme die Zone um das Vormonatshoch zwischen 35,53 US-Dollar und 38,42 US-Dollar erneut in den Fokus. Schlägt der Ausbruchsversuch hingegen fehl, kommt der EMA-20 bei 30,05 US-Dollar als Unterstützung in den Fokus. Schwächelt der Kurs auch hier, könnte sich die Korrektur in Richtung 28,68 US-Dollar ausweiten.

Ripple (XRP): Ripple gehört aktuell zu den Underperformern unter den größten Altcoins. Insbesondere die anhaltende Zentralisierungsdebatte wirkte zuletzt als Gegenwind auf den XRP-Kurs. Der Support bei 1,36 US-Dollar fungiert als Dreh- und Angelpunkt. Ein Abverkauf unter diese Marke würde die Wahrscheinlichkeit einer bearishen Trendfortsetzung zurück in Richtung Vorwochentief bei 1,27 US-Dollar deutlich steigern. Kann sich der XRP-Kurs hier ebenfalls nicht stabilisieren, droht ein Rückfall in Richtung 1,21 US-Dollar. Sogar ein Retest der 1,17 US-Dollar wäre nicht auszuschließen. Orientiert sich der Kurs von Ripple hingegen wieder gen Norden, und kann den EMA-20 überwinden, wäre eine Trendfortsetzung bis an das obere Bollingerband bei 1,50 US-Dollar vorstellbar.

Tether (USDT): Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Strategie

Zunehmende Unsicherheiten über die Dauer und die Auswirkungen des militärischen Konflikts im Nahen Osten sorgen unter Investoren für defensives Anlageverhalten. Anleger fliehen vermehrt in den US-Dollar, um liquide zu bleiben. Die Weisheit “Cash is King” lässt die Weltleitwährung auf ein neues 52-Wochenhoch ansteigen. Dieser Strategie schließen wir uns im Musterdepot an und halten ebenfalls den “Cash”-Bestand hoch.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Am morgigen Mittwoch werden die ISM-Managerindizes des Dienstleistungssektors in den USA präsentiert. Zum Wochenschluss am Freitag folgt ein ganzes Bündel an wichtigen Wirtschaftsdaten. Neben der Bekanntgabe des aktuellen NFP-Arbeitsmarktberichts sowie der neusten US-Arbeitslosenquote werden zeitgleich die Einzelhandelsumsätze in den USA für den Monat Januar veröffentlicht. Welche Auswirkungen die Wirtschaftsdaten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

