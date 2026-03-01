- Der Bitcoin-Kurs hat sich nach den jüngsten geopolitischen Spannungen deutlich erholt. Am heutigen Sonntagmorgen stieg der Kurs auf 68.200 US-Dollar. Zuvor war die Kryptowährung im Zuge von Luftangriffen der Vereinigten Staaten und Israels auf iranische Ziele auf rund 63.000 US-Dollar gefallen.
- Innerhalb von weniger als 24 Stunden legte Bitcoin damit rund 5.000 US-Dollar zu. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der Kurs wieder etwas tiefer, bei 66.500 US-Dollar.
- Auch Ethereum und Co. ziehen dementsprechend wieder an und verbuchen Gewinne auf Tagessicht. Solona steigt mit knapp zehn Prozent am höchsten in den Top-10.
- Größter Gewinner ist: LayerZero (ZRO), mit rund 22 Prozent. Neben dem durch Bitcoin getriebenen Aufschwung ist ein Grund aber auch das um 65 Prozent gestiegene Handelsvolumen.
- Nach Daten von CoinGlass wurden in den vergangenen 24 Stunden rund 100.000 Trader liquidiert. Das Gesamtvolumen der Liquidationen beläuft sich demnach auf 450 Millionen US-Dollar. Long- und Short-Positionen waren in etwa gleichermaßen betroffen.
- Hintergrund der Marktbewegung sind Berichte über den Tod des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei. Der Oberste Nationale Sicherheitsrat Irans erklärte laut Reuters, Khamenei sei am Samstag in seinem Büro getötet worden.
- US-Präsident Donald Trump bezeichnete Khamenei auf seiner Plattform Truth Social als “eine der bösartigsten Personen der Geschichte”. Weiter erklärte er, dessen Tod sei nicht nur Gerechtigkeit für die Menschen im Iran, sondern auch für US-Amerikaner und weitere Betroffene weltweit.
- Marktbeobachter verweisen darauf, dass Investoren die Entwicklung offenbar als mögliches Signal für ein Ende der militärischen Eskalation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran werten.
- “Wenn dieser Konflikt vor der Börseneröffnung am Montag Anzeichen einer Lösung zeigt, denke ich, dass Bitcoin seine Gewinne halten und weiter steigen kann”, schreibt Krypto-Analyst Ash Crypto auf X. “Sollten die Bombenangriffe jedoch weitergehen, wird der Markt ziemlich volatil sein”, heißt es weiter.
